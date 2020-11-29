Türkiye'nin ilk 'm RNA' korona aşısı yeni aşamaya geldi! BioNTech ve Moderna'nın korona aşılarıyla aynı

Türkiye'nin ilk M RNA aşı çalışması

Türkiye’nin ilk m RNA aşı çalışmasına 15 Haziran’da başladıklarını belirten Tıbbi Genetik Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nadir Koçak şöyle dedi: "Selçuk Üniversitesi Covid-19 platformunda 2 aşı çalışmasıyla temsil edilmekte. Biz Covid-19 platformu dahilinde m RNA aşı teknolojisine dayalı bir çalışma yapıyoruz. Bu m RNA teknolojisi, dünyada da yeni bir teknoloji. Yaklaşık 4-5 yıllık geçmişi var. Bizim aslında ekip olarak daha önceden kanser aşıları üzerinde ilgimiz vardı. Özellikle bu yönde okumalar ve çalışmalar içerisindeydik."