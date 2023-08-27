Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti

Çok mutlu oluyorum. Almanya’da bir gösteri uçuşumuz oldu, bir airshowa katıldık. Çok köklü bir airshow oldu, bu sene 19’uncusu düzenlendi ve orada tek kadın akrobasi pilotu olarak ben vardım. Tabii benim için büyük bir gurur kaynağı. Ay-yıldızımızı Almanya’da göklerde dalgalandırmak benim için büyük bir gururdu.