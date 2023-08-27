Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti
Eskişehir'de düzenlenen THK Havacılık Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Bu yıl, Yeni Menekşe adlı uçağımla gökyüzünde performans sergiledim. Bu anlar benim için son derece duygusal ve etkileyiciydi; bu ortamın atmosferi gerçekten eşsiz." ifadelerini kullandı.
İnönü ilçesinde 2’ncisi gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali’nin 2’nci gününde de sunulan performanslar adeta nefes kesti. Gösterilerde uçağı Yeni Menekşe ile havalanan Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, alanda toplanan vatandaşlara unutulmaz bir gösteri sundu.
Yaptığı inanılmaz manevralarla izleyenleri heyecanlandıran Şener, performansı ile göz doldurdu. Uçuşunun ardından konuşan Semin Öztürk Şener, kalabalığın kendini mutlu ettiğini belirterek “İkinci kez düzenleniyor bu festival ve geçen yıl ben seyirci olarak katılmıştım. Bu sene ise Yeni Menekşe ile göklerdeydim.
Çok mutlu oluyorum. Almanya’da bir gösteri uçuşumuz oldu, bir airshowa katıldık. Çok köklü bir airshow oldu, bu sene 19’uncusu düzenlendi ve orada tek kadın akrobasi pilotu olarak ben vardım. Tabii benim için büyük bir gurur kaynağı. Ay-yıldızımızı Almanya’da göklerde dalgalandırmak benim için büyük bir gururdu.