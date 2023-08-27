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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti

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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti

Eskişehir'de düzenlenen THK Havacılık Festivali'nde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türkiye'nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Bu yıl, Yeni Menekşe adlı uçağımla gökyüzünde performans sergiledim. Bu anlar benim için son derece duygusal ve etkileyiciydi; bu ortamın atmosferi gerçekten eşsiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti

İnönü ilçesinde 2’ncisi gerçekleştirilen THK Havacılık Festivali’nin 2’nci gününde de sunulan performanslar adeta nefes kesti. Gösterilerde uçağı Yeni Menekşe ile havalanan Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, alanda toplanan vatandaşlara unutulmaz bir gösteri sundu.

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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti

Yaptığı inanılmaz manevralarla izleyenleri heyecanlandıran Şener, performansı ile göz doldurdu. Uçuşunun ardından konuşan Semin Öztürk Şener, kalabalığın kendini mutlu ettiğini belirterek “İkinci kez düzenleniyor bu festival ve geçen yıl ben seyirci olarak katılmıştım. Bu sene ise Yeni Menekşe ile göklerdeydim.

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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti
Gerçekten benim için çok duygusal anlar burada olmak, buranın atmosferi çok başka. Burada uçtuğum için çok mutluyum. Evet buraya gelen vatandaşlarımız çok motive edici oluyor, benim için gurur kaynağı.
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Türkiye’nin ilk kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk gösterisiyle mest etti

Çok mutlu oluyorum. Almanya’da bir gösteri uçuşumuz oldu, bir airshowa katıldık. Çok köklü bir airshow oldu, bu sene 19’uncusu düzenlendi ve orada tek kadın akrobasi pilotu olarak ben vardım. Tabii benim için büyük bir gurur kaynağı. Ay-yıldızımızı Almanya’da göklerde dalgalandırmak benim için büyük bir gururdu.

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