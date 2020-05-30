Türkiye'nin en yüksek barajı! Yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak
DEVLET Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı süren 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ’çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajında incelemelerde bulundu. Yıldız, Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacağını söyledi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, beraberindeki heyet ile birlikte Artvin'e gelerek yapımı devam eden Yusufeli Barajı inşaatında incelemelerde bulundu.
275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ’çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı ile ilgili bilgi veren Yıldız, "Bugün ekibimiz ile birlikte tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj inşaatımızda incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık.
Baraj inşaatımızda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bugün itibari ile baraj gövde yüksekliğimiz 208 metreye ulaşmış durumdadır. Yusufeli Barajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacaktır diye konuştu.
Yusufeli Barajının üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağını söyleyen Yıldız, Diğer taraftan Çoruh Nehrinin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehrinde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır şeklinde konuştu.