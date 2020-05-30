Türkiye'nin en yüksek barajı! Yıllık 1,5 milyar TL katkı sağlayacak

275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise ’çift eğrilikli ince kemer baraj tipi’ kategorisinde 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı inşaatı ile ilgili bilgi veren Yıldız, "Bugün ekibimiz ile birlikte tamamlandığında 275 metre yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj inşaatımızda incelemede bulunarak, çalışmalarda gelinen seviye hakkında bilgi aldık.