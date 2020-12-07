Türkiye'nin en büyük vadi buzulu! Hakkari'deki Uludoruk 5 başlıkta mercek altına alınıyor

Son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen buzulların yapısı ve özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Hakkari Üniversitesi öncülüğünde, ODTÜ, İTÜ ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin iş birliğiyle proje hazırlanması için çalışma başlatıldı.