Türkiye'nin en büyük vadi buzulu! Hakkari'deki Uludoruk 5 başlıkta mercek altına alınıyor
HAKKARİ Cilo Dağları'nda bulunan Uludoruk buzullarının yapısı ve özellikleriyle ilgili araştırma yapılacak. 4 üniversiteden bilim insanlarının katıldığı araştırmada, 2 milyon yıllık dev buzul sayesinde 'yol gösterici' veriler elde edilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazetede yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Hakkari ve Yüksekova arasındaki Cilo Dağları eteklerindeki "Türkiye'nin en büyük vadi buzulu" mercek altına alınıyor.
Son yıllarda yerli ve yabancı doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen buzulların yapısı ve özelliklerinin ortaya çıkarılmasına yönelik Hakkari Üniversitesi öncülüğünde, ODTÜ, İTÜ ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinin iş birliğiyle proje hazırlanması için çalışma başlatıldı.
5 başlıkta veriler toplanacak: Dört üniversitedeki bilim insanlarınca yürütülecek çalışma kapsamında buzulların oluşumu, yapısı, kaç yıllık olduğu, erime durumu, çevresel ve iklimsel etkileri detaylı bir şekilde incelenecek.
Kutup araştırmaları çalışmaları için 2018'de Antarktika'ya giden ekipte yer alan Hakkari Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki önemli buzulların, Kaçkarlar'dan sonra bu bölgede yer aldığını söyledi.