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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!

Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!

Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan iş adamı sevgilisiyle evleniyor. Magazin D Yaz programına konuşan ünlü sanatçı evlilik için ilk adımı attığını açıkladı.

Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!

Kanal D ekranlarının 'Magazin D Yaz' isimli magazin programına konuk olan 'Afrodit' lakabı ile bilinen ünlü sanatçı Banu Alkan 3 ay önce tanıştığı iş adamı sevgilisiyle evlenmeye karar verdiğini açıkladı. Alkan sevgilisiyle nişanlandığını söyledi.

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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!

Magazin D Yaz’dan bir bomba da Banu Alkan cephesinden geldi. Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, nişanlandığını ilk kez  duyurdu.

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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!

Üç ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren 64 yaşındaki ünlü isim, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'a nişanlandığını açıkladı.

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Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!
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