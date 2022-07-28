Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan 3 aylık sevgilisiyle evleniyor!
Türkiye'nin Afrodit'i Banu Alkan iş adamı sevgilisiyle evleniyor. Magazin D Yaz programına konuşan ünlü sanatçı evlilik için ilk adımı attığını açıkladı.
Kanal D ekranlarının 'Magazin D Yaz' isimli magazin programına konuk olan 'Afrodit' lakabı ile bilinen ünlü sanatçı Banu Alkan 3 ay önce tanıştığı iş adamı sevgilisiyle evlenmeye karar verdiğini açıkladı. Alkan sevgilisiyle nişanlandığını söyledi.
Magazin D Yaz’dan bir bomba da Banu Alkan cephesinden geldi. Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı oyuncusu Banu Alkan, nişanlandığını ilk kez duyurdu.
Üç ay önce gittiği bir mekanda tanıştığı Hollanda’da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifine 'Evet' yanıtını veren 64 yaşındaki ünlü isim, Magazin D Haber Müdürü Asiye Acar'a nişanlandığını açıkladı.