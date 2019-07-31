Türkiye'den feribotla gidilebilen 9 Yunan adası
Çoğumuz tatilimi yaparken Ege ve Akdeniz kıyılarını tercih ediyoruz. Bu kıyılar aynı zamanda bize bir feribot uzaklığındaki adaların kapılarını da açıyor. İşte feribotla gidebileceğiniz adaların listesi.
Midilli
Eğer Ayvalık’ta tatildeyseniz Midilli Adası’nı keşfetmek için tatilinizi birkaç gün uzatabilirsiniz. Büyük bir ada olan Midilli’yi otomobil kiralayıp gezerseniz ada çevresindeki Molivos, Plomari gibi diğer yerleşim merkezlerini de görebilir, sık ormanlarla kaplı adanın koylarını ve plajlarını doya doya gezebilirsiniz. Osmanlı, Roma ve Bizans kalıntılarıyla tarih meraklılarına, gece hayatıyla da eğlence severlere hitap edecek kocaman bir ada burası.
Sakız
Sakız Adası, Ege’in popüler tatil cenneti Çeşme’nin tam karşısında yer alan konumuyla ulaşması en kolay adalardan biri. Feribot yolculuğu sadece 20 dakika sürüyor! Adını aldığı sakız ağacının bolca yetiştiği bu ada kendine özgür bir mimariye sahip sokaklarıyla, yel değirmenleriyle ve elbette plajlarıyla ünlü. Sakız’ı ziyaret için tek günlük bir gezi bile yeterli olabilir, bu yüzden de Çeşme tatilinizde bu adaya mutlaka zaman ayırmanızı ve gitmişken sakız içeren ürünlerinden satın almadan dönmemenizi öneriyoruz.
Samos
Yunanistan’ın 12 Adalar diye isimlendirilen ada grubuna ait olan Samos ya da Türkçe adıyla Sisam’a hem Kuşadası hem de Sığacık’tan feribot seferleri düzenleniyor. Sakin atmosferi ve büyüleyici doğası ile huzur bulmak için kusursuz bir ada. Adayı daha da huzurlu kılan, diğer Yunan adalarına oranla daha az turistik olması ve böylece sizi kendisiyle neredeyse baş başa bırakması.
Patmos
Tam bir Yunanistan havası alabileceğiniz bozulmamış mimarisiyle sizi karşılayan Patmos’un daracık sokaklarında dolaşabilir, tertemiz denizinde ve incecik kumlu plajlarında keyif yapabilir, 11. yüzyıldan kalan ve hala aktif olarak kullanılan Aziz Yuhanna manastırını ziyaret edebilirsiniz. Adaya Bodrum’dan feribotla ulaşabilirsiniz, ancak kapıda vize uygulamasının olmadığını ve Schengen vizesine gerek duyulduğunu belirtelim.