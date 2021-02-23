Türkiye'de yapabilen yok! Sosyal medyada görüp denedi bir anda talep yağdı

"Türkiye’de yapabilen yok"

Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de 3 boyutlu fayans döşemeciliği yapanın olmadığını belirlediğini söyleyen Gürkan Şakar, “10 yıldır seramik işini yapıyorum. Merak sardım 3 boyutlu fayansa ve Çinlilerin yapabildiğini gördüm. Türkiye’de yapabilen yok, iddia ediyorum ve daha önce görmedim. Sosyal medyada yaparlarken gördüm. Nasıl yapılır diye izledim. 6 gün boyunca gece gündüz düşündüm." diye konuştu.