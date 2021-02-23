Türkiye'de yapabilen yok! Sosyal medyada görüp denedi bir anda talep yağdı
DENİZLİ'de, sosyal medyada Çinlilerden görüp denemek için işe koyulan usta, ardı ardına talep almaya başladı.
Denizli’de yaşayan 33 yaşındaki Gürkan Şakar, 10 yıldır fayans ve seramik işçiliği ile uğraşıyor. Boş vakitlerinde sosyal medyada zaman geçiren Şakar, Çinlilerin fayanslar ile yaptığı 3 boyutlu fayans döşemelerini görünce kendiside yapmaya karar verdi.
İnternet üzerinde Türkiye’de 3 boyutlu fayans yapan kişileri araştıran Şakar’ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Türkiye’de ilk yapan olma özelliğine sahip olduğunu belirten Şakar’ın bir haftalık çalışmasının sonucu ise görenleri hayrete düşürdü.
Kendi sosyal medya hesabı üzerinden son halinin fotoğraflarını paylaşan Şakar’a yurdun dört bir yanından teklif gelmeye başladı.
"Türkiye’de yapabilen yok"
Araştırmalarının sonucunda Türkiye’de 3 boyutlu fayans döşemeciliği yapanın olmadığını belirlediğini söyleyen Gürkan Şakar, “10 yıldır seramik işini yapıyorum. Merak sardım 3 boyutlu fayansa ve Çinlilerin yapabildiğini gördüm. Türkiye’de yapabilen yok, iddia ediyorum ve daha önce görmedim. Sosyal medyada yaparlarken gördüm. Nasıl yapılır diye izledim. 6 gün boyunca gece gündüz düşündüm." diye konuştu.