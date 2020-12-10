Türkiye'de örneği yok! Tokat'ta çekinerek biniyor fiyatı bakın ne kadar

Aracı bu hale getirmenin maliyetli olduğunu belirten Özen "Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer." dedi.