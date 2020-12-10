Türkiye'de örneği yok! Tokat'ta çekinerek biniyor fiyatı bakın ne kadar
TOKAT'ta modifiye araç tutkunu Sadullah Özen'in (34), 1996 model otomobili, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor.
Kent merkezinde acentecilik yapan Sadullah Özen, 1996 model modifiyeli otomobil satın aldı. Eskimiş ve paslanmış, boyasız bir görüntüye sahip gibi görünen modifiye otomobil dikkat çekti.
Sıra dışı modifiyesi ile otomobil kentte yoğun ilgi gördü. Sadullah Özen, modifiye araç tutkusu olduğunu belirtti.
Aracı bu hale getirmenin maliyetli olduğunu belirten Özen "Bu arabayı Çanakkale'den aldım. Genel olarak modifiyeyi seviyorum, tutkusu olan bir insanım. İlgi çekmeyi seviyorum. Ben de bu arabayı oradan aldım. Biraz maliyetli oldu ama bence değer." dedi.
İnsanların ilgisinden bahseden Özen "Baya ilgi çekiyor. Geçenlerde içinde otururken 3 kişi geldi, bu araca ne olmuş diye inceliyorlardı. " diye konuştu.