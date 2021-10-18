Türkiye'de marketlerde satıldı! ABD'li doktorlar uyardı: Ölümcül olabilir

Önemli yan etkileri olabilir: Öyle ki aspirinin de bir ilaç olduğunu, faydalı etkilerinin herkes için geçerli olmadığını ve önemli yan etkilerinin olabileceğini hatırlatmak bu noktada büyük önem taşıyor. Gelin aspirinle ilgili neyin ne olduğunu uzmanlarından öğrenelim…