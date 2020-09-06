Türkiye'de KPSS sınavında da manzara aynı: Yetişemeyince sınava alınmadılar
TÜRKİYE'de Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) ilk oturumuna girmek isteyen adaylar sınava geç kalınca her yıl yaşanan manzaralar yaşandı.
Koronavirüs salgını nedeniyle 6 Eylül'e ertelenen KPSS Lisans Sınavı, bugün saat 10.15'te genel yetenek- genel kültür oturumuyla başladı. Aileler dışarda heyecanla evlatlarını, yakınlarını beklerken bazı adaylar geç kalması nedeniyle sınava girme hakkını kaybetti. Geç kalan adaylardan biri, gazetecilerin 'ne olmak istiyordunuz?' sorusuna 'artık hiçbir şey' yanıtı verdi.
Konya Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek adaylardan bazıları ise saat 10.00'da bina kapısına geldi. Ancak ÖSYM'nin sınavdan 15 dakika önce saat 10.00'dan itibaren kapıların kapanması kuralı nedeniyle bina girişi kapandığı için içeri alınmadı. Geç kalan adaylar içeri alınmadıkları için görevlilere tepki göstererek bölgeden ayrıldı.
Kimliğini unutan genç kızı sınava yetiştirdi
İzmit’te de bugün KPSS heyecanı yaşandı. Binlerce aday belirlenen sınav yerlerinde ter döktü. Sınava İzmit Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde girecek olan genç kız, sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark ederek okulda görevli olan trafik polisinden yardım istedi. Genç kızın isteğini geri çevirmeyen motosikletli trafik polisi, kendi kaskını adaya vererek motosikletle genç kızı önce evine ardından sınav yerine ulaştırdı.
Adana'da da polis imdada koştu
Adana'da da sınava girecek bazı adaylar, kimliklerini unuttuklarını fark edince polisten yardım istedi. Polis ekipleri, adayları araçlarıyla evlerine götürüp, kimliklerini almalarını sağladıktan sonra sınav için tekrar okula getirdi. Kapıların kapanmasına 10 dakika kala koşarak, sınava yetişen adaylar, polislere teşekkür etti.