Türkiye'de KPSS sınavında da manzara aynı: Yetişemeyince sınava alınmadılar

Kimliğini unutan genç kızı sınava yetiştirdi

İzmit’te de bugün KPSS heyecanı yaşandı. Binlerce aday belirlenen sınav yerlerinde ter döktü. Sınava İzmit Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi’nde girecek olan genç kız, sınav yerine geldiğinde kimliğini evde unuttuğunu fark ederek okulda görevli olan trafik polisinden yardım istedi. Genç kızın isteğini geri çevirmeyen motosikletli trafik polisi, kendi kaskını adaya vererek motosikletle genç kızı önce evine ardından sınav yerine ulaştırdı.