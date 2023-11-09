Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü açıklandı: Yeşim Salkım'dan dikkat çeken yorum

Yaptığı açıklamalarla ve girdiği polemiklerle tanınan Yeşim Salkım "Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim" listesini beğenmedi. Şarkıcı Salkım listeyi sosyal medyada paylaşarak "Ben bu listeye bir yerimle güleceğim de neyse" dedi. Ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen isim bakın kimmiş..