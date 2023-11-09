Türkiye'de en çok güvenilen 20 ünlü açıklandı: Yeşim Salkım'dan dikkat çeken yorum
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Her yıl 'Celebrity Güven Endeksi' adı altında bir rapor hazırlayan MediaCat ve Ipsos, 2023 yılında Türkiye'de en çok güvenilen ünlüleri açıkladı. 20 ismin bulunduğu listede spordan müziğe, sinemadan televizyona farklı alanlarda ünlüler yer alırken, zirvedeki isimler de dikkat çekti. Listeyi gören Yeşim Salkım kendini tutamadı.
MediaCat ve Ipsos tarafından her yıl hazırlanan ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim açıklandı. Söz konusu anket sosyal medyada çok konuşuldu.
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Yaptığı açıklamalarla ve girdiği polemiklerle tanınan Yeşim Salkım "Türkiye'de en çok güvenilen 20 isim" listesini beğenmedi. Şarkıcı Salkım listeyi sosyal medyada paylaşarak "Ben bu listeye bir yerimle güleceğim de neyse" dedi. Ankete göre Türkiye'de en çok güvenilen isim bakın kimmiş..
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20- Zehra Güneş
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19- Çetin Tekindor
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