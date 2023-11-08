Türkiye'de dindarlık araştırması şok etti! Yüzde 6 deist ve ateist çıktı! Az rakı, evlilik öncesi cinsel ilişki...
İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü'nün "Türkiye'de Dindarlık Algısı" araştırması yayınlandı. Araştırmasına göre Türkiye'de geleneksel dindarlık biçimlerinin yerini daha bireysel maneviyat biçimleri alıyor. Müslümanım' diyenler yüzde 92.3, 'Deistim' diyenler yüzde 3.2, 'Ateistim' diyenler yüzde 2.7... Dindarım diyenler evlilik öncesi cinsel ilişkiye nasıl bakıyor?.. Dindarlardan sarhoş olmayacak kadar içen var mı?
Hatem Ete ve Abdullah Yargı'nın hazırladığı İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü'nün "Türkiye'de Dindarlık Algısı" araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre; Türkiye'de dinin “kimlik” oluşturmada hâlâ en önemli aidiyet unsuru olduğu ancak geleneksel dindarlık biçimlerinin yerini daha bireysel maneviyat biçimlerine bıraktığını görüldü. Türkiye'de ateistim ya da deistim diyenlerin sayısı artıyor mu?
Araştırma 22-25 Temmuz 2022 tarihleri arasında 1358 kişi ile yapıldı. Hata payı yüzde 3,5 olarak hesaplanan araştırmada katılımcılara cep telefonlarından ulaşıldı.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 92,3’ü Müslüman olduğunu ifade etti. Deist olduğunu belirtenler yüzde 3,2; ateist olduğunu ifade edenler yüzde 2,7 oranında ölçüldü.
CHP'de ateist ve deistlerin oranı
Parti tercihlerine bakıldığında AK Partili ve MHP’li katılımcıların tamamı, İYİ Partililerin yüzde 96’sı Müslüman olduğunu belirtti. CHP’li ve HDP’li katılımcıların ise yüzde 78’i Müslüman olduğunu ifade etti. CHP’li katılımcıların yüzde 10’u deist, yüzde 7’si ateist olduğunu belirtirken, HDP’li katılımcıların yüzde 9’u deist, yüzde 8’i ateist olduğunu dile getirdi.