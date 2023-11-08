Türkiye'de dindarlık araştırması şok etti! Yüzde 6 deist ve ateist çıktı! Az rakı, evlilik öncesi cinsel ilişki...

Hatem Ete ve Abdullah Yargı'nın hazırladığı İstanbul Politikalar Merkezi ve Ankara Enstitüsü'nün "Türkiye'de Dindarlık Algısı" araştırması yayınlandı. Araştırmaya göre; Türkiye'de dinin “kimlik” oluşturmada hâlâ en önemli aidiyet unsuru olduğu ancak geleneksel dindarlık biçimlerinin yerini daha bireysel maneviyat biçimlerine bıraktığını görüldü. Türkiye'de ateistim ya da deistim diyenlerin sayısı artıyor mu?