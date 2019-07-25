Türkiye'de bir ilk! Tunceli'de çadır kamp konseptli otel açıldı

Yertüm "Daha önce Tunceli hakkındaki ön yargılardan ve terör olaylarından dolayı kimsenin tercih etmediği kent, artık huzur ve güvenin de sağlanmasıyla kabuğunu kırdı. Turistlerin artık tercih ettiği yer olan Tunceli yatırıma muhtaç bir yer. Şu an biz bir kamping merkezi kurduk. Fakat ben isterim ki burada bunun benzeri birçok otel ve konaklama yeri olsun. İnsanlar konaklama sorunu yaşadığı için buraya günübirlik gelmek zorunda kalıyorlar. Bu sorunun çözülmesi halinde Tunceli’ye akın akın ziyaretler gerçekleştirilecek. Tunceli halkı çok sevecen, çok cana yakıni çok insancıl bir halktır. Biz buraya geldiğimizde sağ olsunlar yatırımcı olarak bizlere ellerinden gelen her türlü desteği verdiler" diye ekledi.