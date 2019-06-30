Türkiye'de bir ilk... Kumdan resim sanatı
Tamamen doğal granül taşlardan oluşan, boya kullanılmadan dökerek uygulanan ve sabitlenen kumdan resim sanatı... Sanatçı Halime Yılmaz sanatını anlattı.
Lisans eğitimimi Eskişehir Anadolu Üniversitesinin Güzel Sanatlar Eğitimi bölümününde tamamladım. Üniversite ikinci sınıfta harçlığımı çıkarmak için çalışmaya karar verdiğimde o dönemde resim yapmayı bilen öğrencilere ihtiyacı olan Dekoray Sanat Evinde kum resim tekniğini öğrendim. Çalışmalarımdaki titizliğim ve hızlı olmam sayesinde yaklaşık iki yıl hem evde hem sanat evinde düzenli olarak resimler bitirip teslim etmeye başladım.
Resim anasanat öğretmeni Doç. Dr. Numan Arslan o dönemde yaptığım çalışmaları çok beğenip okula da taşımamı istedi. Böylelikle okulun son iki yılında üniversitemizde yapılan ilk sanat çalıştayında beni de görevlendirip kumdan resimlerimi okulun koridorlarında yapmaya başladım. Bu sayede hem çalışıp hem de merak eden tüm arkadaşlarımla tekniği paylaşıyordum. Mezun olmadan önce okulun dış cephesine Picasso’nun Guernica tablosunu orijinaliyle aynı boyutta çalışmamla daha çok ilgi ve merak uyandırdı. Tablo 2009’dan bu yana hala ilk günkü gibi bozulmadan bölümümüzün duvarında durmaktadır.
Kum Resim tekniğinden bahsedecek olursam: Ülkemizin bir çok şehrindeki taş ocaklarından (şimdilik keşfettiğim Tekirdağ ve Eskişehir)çıkarılan, binaların iç ve dış dekorasyonu için kullanılan, 0-0,7 mikron aralığındaki, tamamen boyasız mineral taşlardır. Kendim direk ocaklara gidip 25’er kiloluk çuvallarla alıyorum. İstediğim boyutlarda eleyip kullanabileceğim kısımlardan faydalanıyorum.
Mesela çok toz olan kısımlarını genelde renk tonlamaları için kullanıyorum. Daha sonra tuval, duralit, ahşah, seramik... Zemin üzerine önce şeffaf tutkal sürüp kurumasını bekliyorum. Sonrasında resmi çizip spatula veya parmaklarımla resmi yapıp bitirdikten sonra yine şeffaf tutkalı sulandırıp sprey ile üstüne sıkıyorum. Böylelikle hem alttan hem üstten sabitlemiş oluyoruz ve resim zeminde bozulmadan kalıyor.