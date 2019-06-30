Türkiye'de bir ilk... Kumdan resim sanatı

Resim anasanat öğretmeni Doç. Dr. Numan Arslan o dönemde yaptığım çalışmaları çok beğenip okula da taşımamı istedi. Böylelikle okulun son iki yılında üniversitemizde yapılan ilk sanat çalıştayında beni de görevlendirip kumdan resimlerimi okulun koridorlarında yapmaya başladım. Bu sayede hem çalışıp hem de merak eden tüm arkadaşlarımla tekniği paylaşıyordum. Mezun olmadan önce okulun dış cephesine Picasso’nun Guernica tablosunu orijinaliyle aynı boyutta çalışmamla daha çok ilgi ve merak uyandırdı. Tablo 2009’dan bu yana hala ilk günkü gibi bozulmadan bölümümüzün duvarında durmaktadır.