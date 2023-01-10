Türkiye'de 2022 yılında göçmen rekoru kırıldı: Hepsi sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı Kocaeli İl Göç İdaresi tarafından sınır dışı iş ve işlemlerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Türkiye’de 2022 yılında 124 bin 441 düzensiz göçmenin sınır dışı edilirken Kocaeli özelinde ise 6 bin 326 olarak kaydedildi.