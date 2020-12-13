Türkiye'de 1 günde 1 milyon kişi mi iyileşti? Günlük Koronavirüs Tablosu'nda şaşırtan değişiklik!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosunda 'iyileşen hasta sayısı' 24 saatte 1 milyondan fazla arttı. Tabloyu görenler "bir günde 1 milyon kişi mi iyileşti?" diye sormadan demedi. Tablodaki o şok değişikliğin sebebi ne?
Sağlık Bakanlığı'nın her gün sayınladığı 'Günlük koronavirüs Tablosu'nda dün bir değişiklik yaşandı. Sosyal medyada tartışma çıkaran 12 Aralık 2020 günlük korona tablosunda 1 günde 1 milyondan fazla kişinin iyileştiği görüldü. 11 Aralık günü 458 bin olan 'iyileşen hasta sayısı', 12 Aralık'ta 1 milyon 581 bine yükseldi. Aradaki bir milyon kişiden fazlalık farkın sebebi ne? İşte o artışın sebepleri...
24 saatte bir milyondan fazla hastanın iyileşmiş gibi görünmesi sosyal medyada tartışma başlattı. Peki aradaki 1 milyondan fazla iyileşen hasta gerçekten de son 24 saatte mi iyileşti? 1 milyonluk farkın sebebi, günlük koronavirüs tablosunda vaka sayılarına yer verilmesinin ardından yapılan yeni değişiklikte saklı.
Günlük koronavirüs tablosunda vaka sayılarına yer verilmesinin ardından bir değişikliğe daha gidildi. "İyileşen hasta sayısı" testi pozitif çıkıp karantinası sona erenleri de kapsayacak şekilde güncellendi. Böylece 12 Aralık itibarıyla Türkiye'de 1 milyon 809 bin 809 toplam vakaya karşılık 1 milyon 581 bin 565 iyileşen hasta bulunuyor
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesindeki veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi. Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.