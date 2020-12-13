Türkiye'de 1 günde 1 milyon kişi mi iyileşti? Günlük Koronavirüs Tablosu'nda şaşırtan değişiklik!

Sağlık Bakanlığı'nın her gün sayınladığı 'Günlük koronavirüs Tablosu'nda dün bir değişiklik yaşandı. Sosyal medyada tartışma çıkaran 12 Aralık 2020 günlük korona tablosunda 1 günde 1 milyondan fazla kişinin iyileştiği görüldü. 11 Aralık günü 458 bin olan 'iyileşen hasta sayısı', 12 Aralık'ta 1 milyon 581 bine yükseldi. Aradaki bir milyon kişiden fazlalık farkın sebebi ne? İşte o artışın sebepleri...