Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler
Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.
Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.
112
Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.
212
Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında yapılan tatbikatta 85'i Türkiye'den bin asker, 60 tank ve zırhlı araç, 30 top ve havan topu ile 20 taarruz ve nakliye helikopterleri yer aldı.
312
Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.
412