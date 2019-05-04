Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler - Sayfa 1

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler - Sayfa 2

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler - Sayfa 3

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında yapılan tatbikatta 85'i Türkiye'den bin asker, 60 tank ve zırhlı araç, 30 top ve havan topu ile 20 taarruz ve nakliye helikopterleri yer aldı.

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Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat Nefes kestiler - Sayfa 4

Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı. 

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