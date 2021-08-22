Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor
Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor.
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Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri havalimanında 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor.
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İki ülke askerleri havalimanı ile çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor.
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Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.
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