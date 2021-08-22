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Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor

Anadolu Ajansı
Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor

Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı ile çevresinde Türkiye ve Azerbaycan askerleri omuz omuza görev yapıyor.

Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki tahliye hareketliliği sürüyor.

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Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor

Kabil'de görevli Türk ve Azerbaycan askerleri havalimanında 'tek millet, iki devlet' anlayışıyla tahliye mesaisini omuz omuza yürütüyor.

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Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor

İki ülke askerleri havalimanı ile çevresinde koordineli bir şekilde Türklerin tahliyesi için görev yapıyor.

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Türkiye ve Azerbaycan askerleri Afganistan'ın başkenti Kabil'de omuz omuza görev yapıyor

Havalimanının güvenliği için 24 saat nöbette olan Azerbaycanlı askerler Türk güvenlik güçleriyle birlikte ihtiyacı olanlara yardım elini uzatıyor.

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