Türkiye terör devletine alan açmadı

PKK; Suriye’de hayal ettiği sözde seçimleri 30 Mayıs’ta yapacaktı. Yapılamadı …

11 Haziran’a erteledi. Suriye’de işgal ettiği topraklarda sözde yerel seçim yapmayı planlayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye’nin bölgede bir terör devleti kurulmasına izin verilmeyeceği uyarılarının ardından sözde seçimi ertelemek zorunda kaldı.

Yeni tarih 18 Ağustos olarak ilan edildi.

Terör örgütü, bölgedeki yapılması planlanan sözde seçimle kendine meşruiyet kazandırma çabasına girişmişti. Örgütün silah zoruyla Kürt siyasi grupları bastırması bölgedeki Kürt aşiretler tarafından tepki görmüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Suriye'de yapılacak herhangi bir seçimin ancak belli koşullar sağlandıktan sonra sağlıklı bir şekilde yapılabileceğine işaret ederek, ülkede serbest, adil ve şeffaf seçim koşullarının oluşturulması gerektiğine dikkati çekmişti.

Esas ilginç olan PKK terör örgütü tarafından Suriye toprakları üzerinde yeni bir yönetim kurulma girişimleri karşısında Esed rejiminin susması. İran sustu. Rusya sustu. ABD, zamanlamaya işaret etti. Türkiye yüksek sesle konuştu. Türkiye’nin net duruşu ABD-PKK iş birliğinin bozulmasını sağladı.

Türkiye’ye rağmen bir oyun kurulamaz. Türkiye’ye göre bu seçim için doğru zaman hiç olmayacak. Çünkü PKK bir terör örgütü. DEAŞ’in, Suriye topraklarında sözde seçim yapıp, özerk yönetim kurmaya çalışacağını ilan etmesiyle aynı şey.

Türkiye’nin kararlı duruşu tehlikeyi erteledi. PKK’nın önce özerk bir yönetim kurması, sonrasında terör devleti planını hayata geçirmesi için ortam hazırlanıyor. Bu planın baş aktörü İsrail. Ortadoğu’da yalnızlaşan İsrail, kendisine hizmet edecek terörist devletler kurdurmanın peşinde. Bu uşaklığı en iyi yapacak olan PKK’dır.

Sınırımızın hemen yanı başında terör koridoru kurmak istiyorlar. Irak sınırından Akdeniz’e uzanan bir hat onların hayali. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla bu planların hayata geçmesine izin vermedik, vermeyeceğiz.

ABD ve İsrail, Suriye’deki kaos ortamını fırsata çevirmenin peşindeler. Türkiye PKK’nın kontrolündeki yerlerde askeri gücünü üst sevide göstermelidir. Diplomasi masası yerine askeri güç gerektiğinde devreye girmelidir.

Özgür Özel Neden Erken Seçim Dedi

CHP yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktığında gözler Özgür Özel’e çevrilmişti. Özgür Özel erken seçim isteyecek miydi?

31 Mart seçimlerinden sonra Özgür Özel, “Bu seçmene seçimden sonra bu bir yerel seçim deyip erken seçim çağrısı yapmak, bu seçmenle kurduğumuz akdi bozmak demektir” demişti.

Seçmen sandıkta CHP’li belediyelere ’Hizmet edin’ diye oy verdi. ‘Erken seçim isteyin’ diye değil dedi.

Özgür Özel, 23 Nisan 2024 tarihinde ise erken seçimle ilgili oldukça net bir şekilde, “Ben ana muhalefet lideri olarak seçimde verdiğimiz söze bağlıyım ve bir erken seçim çağrım yok. 31 Mart seçimlerinin sonucunu böyle okumuyorum. Ama yarın hala yanlışlar yapılır ve millet erken seçim talep ederse ben erken seçimi en çok isteyecek kişiyim” demişti.

31 Mayıs tarihinde ise Özgür Özel, “Artık şimdi seçim geçti. Bundan sonra dediğimiz gibi normal seçim vakti 2028. Milletimiz isterse bir erken seçim olur. Ama şu anda bir seçim vaktinde değiliz” dedi.

Fakat…

Özgür Özel, salı günkü CHP grubunda, “Böyle giderse erken seçim kaçınılmaz” dedi. “Böyle giderse erken seçimi millet ister, önünde kimse duramaz. Bu kadar net” diye konuştu.

Özel neden erken seçim dedi?

MHP’nin Bilge Lideri Devlet Bahçeliyle girdiği polemik sebebiyle olabilir

Ya da Hakkâri Belediyesi’ne atanan kayyum nedeniyle.

Siyasi Ahlak ve Nezaket Dikkate Alınmalı

Erdoğan ile Özgür Özel arasında siyasi yakınlaşma başlamışken, CHP ile İYİ Parti arasında siyasi fırtına yaşanıyor. İYİ Parti’den istifa eden parti yöneticisi ve milletvekillerinin CHP’ne katılmaları.

Özgür Özel, İYİ Partili Antalya Milletvekili Aykut Kaya’ya CHP rozetini taktı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Kaya’nın CHP’ye alınmaması için ricacı olduğu biliniyor. Siyasi nezaket gereği hassasiyet gösterilebilirdi.

Bunun yerine ricası dikkate alınmayıp katılımı sağlandı.

Siyasette milletvekili transferi her zaman yapılmıştır. Ancak ne kadar etik ve siyasi ahlaka uygun tartışılabilir.

Yakın zaman önce İYİ Parti’de kıyamet kopmuştu. Partinin kasasında para olmadığı tartışmaları ve cinsel taciz iddiaları sonucu Ümit Dikbayır ve Adnan Beker partisinden istifa etmişti. Her iki milletvekilinin de AK Parti’ye katılacağı söyleniyordu.

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Bu iki milletvekilini partiye almayın” diye bir mesaj iletti. Milletvekilleri AK Parti’ye katılmak istediler fakat Erdoğan o kapıyı açmadı.

Sesimi Duyurmama Yardım Eder misin

Anaokulu kaynaştırma öğrencisi A.A.Kurt okulunda özel öğrenci olması sebebiyle sorun yaşamıştır.

Sonrasında başka bir okula kaydı alınmıştır. Okul öğrencinin okula gideceği saatleri kendi belirlemiştir. Anne E.Desovalı mecburen tamam demek zorunda kalmıştır. Aile okulun tüm isteklerinin karşısında “tamam” demesine rağmen, okul onların çocukları birey olarak görmemiştir. Çocuğun özel durumu hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır.

Öyle ki mezuniyette dahi öğrenci sahneye çıkarılmamıştır. Anne E. Desovalı sahneye alınmayan oğluyla birlikte dans edip, göz yaşlarını gülümsemesinin arkasına saklamıştır.

Özel çocuklar başkalaştırılmasın.

Özel çocuklar topluma kazandırılsın.

Özel çocuklara, çocuklar değil veliler zorbalık yapıyor buna izin verilmesin.

Eğitimde zorbalık değil eşitlik şartı sağlansın.