Türkiye tarihinde ilk kez vize alındı! Çin'e rekor sayıda gönderildi
Dünyanın çeşitli bölgelerine kiraz ihraç eden Türkiye, bu yıl ilk kez vize aldığı Çin'e 1 milyon 380 bin dolarlık kiraz gönderdi.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Hong Kong’a yüzde 76’lık artışla 3 milyon 357 bin dolarlık Türk kirazı gönderildiğini belirterek, Çin’e 1 milyon 380 bin dolarlık kiraz ihraç ettiklerini açıkladı.
Çin ile kiraz ihracatı ile anlaşmasının sezon ortasında imzalandığı bilgisini paylaşan Uçak, “24-31 Mart 2019 tarihlerinde URGE projemiz kapsamında gerçekleştirdiğimiz Çin iş gezisi meyvelerini vermeye başladı. Kiraz ihracatındaki olumlu tablo sayesinde bu yıl 200 milyon dolar ihracat rakamına ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Çin’in kiraz ihracatı için önümüzdeki yıllarda en büyük ihraç pazarı olmaya namzet olduğunun altını çizen Uçak, sözlerini şöyle tamamladı:
Daha etkin olacak: "Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerimizin ihracatının arzu ettiğimiz seviyelere gelmesi için hava kargo çok önemli. Türk ihracatçısı hava kargo sayesinde kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında dünyada daha etkin olacak."