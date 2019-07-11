Türkiye tarihinde ilk kez vize alındı! Çin'e rekor sayıda gönderildi

Daha etkin olacak: "Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerine kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerimizin ihracatının arzu ettiğimiz seviyelere gelmesi için hava kargo çok önemli. Türk ihracatçısı hava kargo sayesinde kiraz ve diğer yaş meyve sebze ürünlerinin ihracatında dünyada daha etkin olacak."