Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde
2021 verilerine göre Türkiye'de günlük sosyal medyada harcanılan süre 2 saat 57 dakika olurken 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde bir süre olarak görüldü.
Medya takip kurumu Ajans Press'in 'We Are Social' verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti.
Listede birçok ülke yer alırken Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.
Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü.
Bu yıl 14'üncü sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi.