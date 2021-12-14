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Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde

İhlas Haber Ajansı
Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde

2021 verilerine göre Türkiye'de günlük sosyal medyada harcanılan süre 2 saat 57 dakika olurken 2 saat 25 dakika olan dünya ortalamasının üzerinde bir süre olarak görüldü.

Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde

Medya takip kurumu Ajans Press'in 'We Are Social' verilerinden elde ettiği bilgilere göre Türkiye'nin sosyal medyada harcadığı günlük süre 2 saat 57 dakika olarak kayıtlara geçti.

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Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde

Listede birçok ülke yer alırken Filipinler 4 saat 15 dakika ile yine en çok sosyal medyada vakit geçiren ülke konumunda yer aldı.

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Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde

Sosyal medyada en çok vakit geçirip ilk 3'e giren diğer ülkeler ise 3 saat 45 dakika ile Kolombiya, 3 saat 42 dakika ile de Brezilya ve Kenya olarak görüldü.

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Türkiye sosyal medya kullanımında dünya ortalamasının üzerinde

Bu yıl 14'üncü sırada yer alan Türkiye’nin 2019 yılına kıyasla sosyal medyada geçirdiği sürenin 11 dakika daha arttığı gözlendi.

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