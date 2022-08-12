Türkiye Soçi'den ne kazandı?

Devletlerarası ilişkilerde sorun her zaman bir denge ve siyasi fırsat sorunudur. Devlet adamlığı, dengeyi kurmakta ve bunun fırsatlarını değerlendirmekte yatar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Soçi'de yaptığı 4 saatlik görüşme, tarihte birbirine rakip olan iki gücün, çıkarlarını dengeleyerek nasıl ortak bir kader oluşturabildiğinin ve yollarını bulmak için yeni fırsatlar yaratabildiğinin olağanüstü bir örneği oluyor.

Putin açısından, Rusya'nın batının yaptırım barajını hafifletmek için ticari ve ekonomik kanalları açmaya bugün ciddi bir ihtiyacı varken, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından ise Türkiye ekonomisini içinde bulunduğu krizden çıkarması için bir denge oluşturmak birinci öncelik.

Aynı şekilde, Rusya ve Türkiye aynı gemide yelken açıyorlar. Moskova ve NATO'nun karşı karşıya geldiği mevcut uluslararası ortamda Batı yaptırımlarına maruz kalmadan yeni kaynaklar üretmeleri gerekiyor. Rusya açısından bakıldığında, Türkiye hem bir NATO ülkesi hem de bir Karadeniz gücü olduğu için Türkiye ile ilişkiler son derece önemli hale geldi.

Daha da önemlisi, Başkan Erdoğan'ın stratejik özerklik projelendirme ve bağımsız dış politikalar izleme konusundaki çevikliği ve dayanıklılığı, Rusya ile öncülük ettiği işbirliğinde açıkça görüldüğü gibi Moskova tarafından iyi biliniyor.

Rosatom'un gelecek yıl tamamlayacağı 20 milyar dolarlık Akkuyu nükleer santrali Türkiye'nin enerji ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Ve Ankara'nın Washington'un diktasına ve yaptırımlarına meydan okuyarak perçinlediği S-400 füze savunma sistemi alımı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ülkeyi batı boyundurluğundan çıkarmasında çok önemli bir adım olacak.

Putin ile Cuma günü Soçi'de yaptığı görüşmenin ardından Erdoğan, uçakta kendisine eşlik eden gazetecilere, Rusya ile ikili ticaretin artık dolar yerine kısmen ruble ve lira üzerinden yürütüleceğini ve Merkez Bankası'nın bu konuda çalıştığını açıkladı.

Aynı zamanda Türkiye ile ortak ekonomik komisyonun eşbaşkanı olan Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak, Cuma günü Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Ankara'nın Rusya'dan “kısmen” ruble cinsinden doğal gaz satın almasını sağlayan bir anlaşma imzaladı.

Novak ayrıca Moskova'da gazetecilere verdiği demeçte, Rus şirketleri ve vatandaşlarının ödemelerini kolaylaştırmak için mali alanda "büyük" anlaşmalara varıldığını ve “Bugünkü görüşmelerde alınan çok önemli kararlar, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi hemen hemen her alanda yeni bir düzeye taşıyacak" söyledi.

Her iki taraf da gaz anlaşmaları için yapılan ödemelerin yüzde kaçının ruble olarak gerçekleşeceğini açıklanmadı.

Elbette Türkiye'nin ruble ödemeleri, Rusya'nın sadece dolar ödemelerinden ve bu ödemelere getirilen yaptırımlarla ilgili kısıtlamalardan kaçınmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda (ABD Başkanı Joe Biden'ın bir zamanlar “moloz” haline getireceğine söz verdiği) rubleyi de güçlendirecek.

Bir diğer yandan Türkiye’yi dolara bağlı kalmaktan kurtaracaktır.

Erdoğan dönüş uçuşunda gazetecilere verdiği demeçte, ikili ilişkileri geliştirmek için “Türkiye ile Rusya arasında finansal anlamda bir güç kaynağı” görevi görecek yeni bir “yol haritası” olduğunu söyledi. Gerçekten de Mir sistemi, Moskova'nın SWIFT ulusötesi bankacılık iletişim ağından dışlanmasını engelleyecek ve Rus işadamlarının Türkiye'ye doğrudan para transfer etmelerini sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra Rusya tarafı, Türkiye'de daha fazla serbest ticaret bölgesi kurulmasına ilgi göstererek, özellikle Karadeniz kıyılarında bu bölgelerin daha fazla kurulması halinde Rus iş dünyasının yatırımlarını artıracağının sinyallerini verdi.

Dünyada dolaşımda çok fazla Rus parası var ve Dubai'nin dünyanın ticaret merkezlerinden ve finansal teknoloji merkezlerinden biri olarak sunduğu avantaj göz önüne alındığında, halen çoğunlukla onaylanmamış bu yatırımcılar büyük ölçüde BAE'de bulunuyor.

Açıkça, Rus iş dünyası hem Rusya'ya hem de Avrupa'ya coğrafi olarak yakın olan ve olası ABD baskısına (BAE'ye kıyasla) direnme konusunda sağlam bir sicile sahip olan Türkiye'yi tercih ediyor.

Başkan Erdoğan bunu hem geri kalmış Karadeniz bölgelerinin kalkınması açısından hem de Türkiye ekonomisine sağlayabileceği genel destek açısından son derece güzel bir fikir olarak buldu.

Putin, Rusya'nın dünya pazarıyla geniş kapsamlı ekonomik ortaklıklarını Türkiye üzerinden sürdürmek için bir fırsat penceresi açarak batı yaptırımlarını alt üst etti.

Bu arada Erdoğan, Rusya bağlantısını kullanarak ülkesinin ekonomik krizini tersine çevirmek için nadir bir fırsatı çok muazzam bir şekilde değerlendiriyor.

Soçi görüşmesinden çıkan sonuç, Rusya'nın Türkiye'yi vazgeçilmez bir ortak olarak gördüğü bir dönemde, bunun oldukça kazançlı bir yatırım olduğunu gösteriyor.

Şüphesiz, bu gelişmenin geniş kapsamlı jeopolitik sonuçları vardır.

Batı başkentlerinde şimdiden bir şaşkınlık var. Batı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte yaşamayı zor buluyor (bunun sebebi de Erdoğan'ın dış politikadaki muazzam başarılarıdır) ama aynı zamanda Türkiyesiz yaşamayı da imkansız buluyor.

Aynı zamanda son tahıl anlaşmasının gösterdiği gibi, Türkiye'nin bölgesel olarak siyasi bir ağırlık yaratan sıkı bağlantılarına gizlice bir hayranlık da var.

ABD'nin eski NATO büyükelçisi ve Chicago Küresel İşler Konseyi başkanı Ivo Daalder, Politico’da Türkiye’nin stratejik çok büyük bir önemini yazdı.

Elbette Batı ittifakı için en acımasız kesinti Başkan Erdoğan'ın Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmesi oldu. İronik bir şekilde, bu şimdi kuşatılmış Rusya'ya çok önemli bir can simidi verirken, Başkan Erdoğan'a Türkiye ekonomisini canlandırması fırsatını veriyor. Eminim ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin girdiği bu ekonomik krizi usta siyaseti ve fırsatları bilgece değerlendirerek giderecektir.

Yani Soçi'deki Putin-Erdoğan görüşmesi, Rus-Türk ekonomik girişimlerini ve mali bağları hızla hızlandırdı. Bunlar arasında batı yaptırımlarını atlamak, para transferlerini entegre etmek ve dolar dışında ticaret yapmak yer alıyor. Böylelikle bu görüşmeden çıkan kazanımlar, Türkiye için bir sıçrama tahtası olacaktır.

Selametle..