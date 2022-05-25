BIST 2.388
DOLAR 16,31
EURO 17,39
ALTIN 974,08

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Annesi tabutuna sarılıp söyledi sözleri kahretti

Anadolu Ajansı
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Annesi tabutuna sarılıp söyledi sözleri kahretti

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Türkiye şehitlerine ağlıyor! Annesi tabutuna sarılıp söyledi sözleri kahretti

Hakkari'den ilçeye uğurlanan şehit Kapılay'ın naaşı, Modern Evler Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Nihal Atakaş Camisi avlusuna götürüldü.

18
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Annesi tabutuna sarılıp söyledi sözleri kahretti

Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi.

28
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Annesi tabutuna sarılıp söyledi sözleri kahretti

Törende, şehidin babası Erkan ile annesi Sevinç Kapılay, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum, sarıl ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.

38
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Annesi tabutuna sarılıp söyledi sözleri kahretti

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Hatay Valisi Rahmi Doğan, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

48