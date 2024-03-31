Türkiye sandık başında, işte Türkiye'den seçim manazaraları...
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. 32 ilde bir saat erkene alınan oy verme işlemi başladı. Yerel seçimlerde, 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.
Yerel seçim heyecanı başladı. Yüksek Seçim Kurulu 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene almıştı. Bu nedenle 32 ilde saat 07.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Seçmenler, sandık başına giderek 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri ise 08.00-17.00 arası olacak.
Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Ardahan Merkez 23 Şubat İlkokulunda seçmenler oy kullanmaya başladı.
07:00'dan itibaren oy kullanmaya başlayan yerler
Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis'te oy verme işlemi saat 07.00 itibarıyla başladı.
Bu illerde oy verme işlemi başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.
TRT Haber'in haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu, mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme işlemini bir saat öne çekti.