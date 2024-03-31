Türkiye sandık başında, işte Türkiye'den seçim manazaraları...

Yerel seçim heyecanı başladı. Yüksek Seçim Kurulu 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene almıştı. Bu nedenle 32 ilde saat 07.00 itibarıyla oy verme işlemi başladı. Seçmenler, sandık başına giderek 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçecek. Bu illerin dışında kalan diğer yerlerde oy verme saatleri ise 08.00-17.00 arası olacak.