Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
Korona nedeniyle evlerinde kalan insanlar 19 Mayıs'ı evlerinden İstiklal Marşı okuyarak kutladı, Cumhurbaşkanı da canlı yayında eşlik etti.
Koronavirüs önlemleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlar, milli bayramlarını evde kutlamaya devam ediyor.
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TÜM BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken, saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da tüm yurtta okunan İstiklal Marşı’na eşlik etti.
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İZMİRLİLER BAYRAKLARIYLA BALKONLARDAYDI
Balkonlarından İstiklal Marşı'na eşlik eden vatandaşlar, tüm yurtta renkli görüntülere neden oldu. Saatler 19.19'u gösterdiğinde İzmirliler de evlerinin balkon ve pencerelerinde yerlerini aldı.
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