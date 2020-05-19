Türkiye saat 19:19'da balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

TÜM BALKONLARDAN İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, evlerden de olsa coşkuyla kutlanmaya devam edilirken, saat 19.19'da ise tüm Türkiye balkonlarından İstiklal Marşı'nı okumaya başladı.