Türkiye koronavirüs hangi ilde çıktı koronavirüs olan hasta kim?

Fahrettin Koca hasta mahremiyetine çok dikkat ettiğini ve bu nedenle koronavirüs olan hastanın hangi ilde ya da hangi bölgede olduğunu belirtmedi. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın adını da söylemeyen Fahrettin Koca sadece erkek bir vatandaşta virüs çıktığını söyledi.