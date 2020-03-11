Türkiye koronavirüs hangi ilde çıktı koronavirüs olan hasta kim?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de bir kişide koronavirüs olduğunu açıkladı. Yurtdışından geldiği tespit edilen cinsiyeti erkek olan vatandaşta yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki Türkiye'de koronavirüs hangi ilde görüldü, koronavirüs olan erkek hasta kim, hangi ilde?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika haberler yaptı ve bir erkek vatandaşta koronavirüs görüldüğünü açıkladı. Korkulacak bir durumun olmadığını söyleyen Koca, koronavirüs olan hastanın yakınlarının da gözetim altında olduğunu söyledi. Peki koronavirüs hangi ilde görüldü, koronavirüs olan erkek hasta nerede?
Fahrettin Koca hasta mahremiyetine çok dikkat ettiğini ve bu nedenle koronavirüs olan hastanın hangi ilde ya da hangi bölgede olduğunu belirtmedi. Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaşın adını da söylemeyen Fahrettin Koca sadece erkek bir vatandaşta virüs çıktığını söyledi.
Öksürük ve yüksek ateş belirtileri görülen erkek vatandaşın bu virüsü Avrupa ziyareti sonrasında kaptığını belirtti. Hastanın şu an durumu iyi diyen Koca, hastanın ailesinin de gözetim altında olduğunu söyledi.
CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş ve halsizlik
Solunum problemleri
Denge sorunları
Psikolojik durumda değişme
Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi
Karın bölgesinde şişlik
Görme problemleri