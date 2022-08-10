Türkiye İsrail'e yediriyor adını duymayan çok var Afyonkarahisar'dan dev ihracat

İsveç, İsrail, Rusya, ABD..

Merzeci, "İsveç'te her yıl ağustosta kerevit festivali düzenleniyor. Bizden de özellikle dere otu sosuyla pastörize edilmiş olanı talep ediliyor. Bizim de ihracatımızın ağırlık merkezi İsveç'tir. Bunun yanında Rusya, Moldova, Ukrayna, İsrail ve ABD'ye ürün gönderiyoruz." dedi.