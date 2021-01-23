Türkiye için tarihi an! İlk milli fırkateynimiz denize indirildi
Türkiye'nin ilk milli fırkateyni 'İstanbul', Tersane Komutanlığında düzenlenen törenle denize indirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katıldı. Törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler de hazır bulundu.
"Güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluk"
Erdoğan, törende çarpıcı açıklamalar yaptı: Biz, iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz. Biz, 83 milyon vatandaşımızla beraber milyonlarca kardeşimizin de sorumluluğunu taşıyan bir ülkeyiz. Öyleyse askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur.
Türkiye, hem milli güvenliğini garanti etmek hem de dostlarının haklarını savunabilmek için caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak mecburiyetindedir.
Suriye'deki ve Irak'taki meşru terörle mücadele harekatlarımızdan Doğu Akdeniz ve Ege'deki çıkarlarımızı savunma mücadelemize kadar milli güvenliğimizi korumak amacıyla attığımız her adımda baskıyla karşılaştık.