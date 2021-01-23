Türkiye için tarihi an! İlk milli fırkateynimiz denize indirildi

"Güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluk"

Erdoğan, törende çarpıcı açıklamalar yaptı: Biz, iddiaları, hedefleri, dünyanın gidişatına dair söyleyecek sözü olan bir milletiz. Biz, 83 milyon vatandaşımızla beraber milyonlarca kardeşimizin de sorumluluğunu taşıyan bir ülkeyiz. Öyleyse askeri, ekonomik ve diplomatik bakımdan güçlü olmak bizim için tercihten öte bir zorunluluktur.