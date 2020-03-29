Türkiye için korkunç tahmin! 184 bin kişi koronavirüs nedeniyle ölecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısının 108'e, virüse yakalananların sayısının ise 7 bin 402'ye yükseldiğini açıkladı. Dr. Güvenç Koçkaya ve ekibi Türkiye'de koronavirüsün ne olacağıyla ilgili 3 farklı senaryo hazırladı. İlk senaryoya göre 184 bin 213, ikinci senaryoya göre 9 bin 143, en iyi senaryoya göre ise 2 bin 616 Türk vatandaşı Covid-19'dan ölecek...