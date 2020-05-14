Türkiye Güzeli Şevval Şahin Şeyma Subaşı'na benzetildi pozlarına bakın

Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına bağlanarak Miami'de kararnitna altında olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.