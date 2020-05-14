Türkiye Güzeli Şevval Şahin Şeyma Subaşı'na benzetildi pozlarına bakın
2018 yılının Türkiye Güzeli seçilen Şevval Şahin, sosyal medya paylaşımları nedeniyle ve fiziğiyle Acun Ilıcalı'nın eski eşiş Şeyma Subaşı'na benzetildi.
Geçtiğimiz günlerde Kanal D'de yayımlanan 2. Sayfa adlı magazin programının canlı yayınına bağlanarak Miami'de kararnitna altında olduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Türkiye Güzeli Şevval Şahin, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımları dikkatleri üzerine çekti.
2018 yılında tacı takarak Türkiye'nin en güzel kadını seçilen Şevval Şahin'in Instagram paylaşımları, takipçileri tarafından Şeyma Subaşı'na benzediğine dair yorumlarla doldu taştı. Fit fiziği ve güzelliğiyle zaman zaman magazin gündemine konu olan Şahin'in paylaşımları olay oldu.
Instagram'da peş peşe yaptığı cesur fotoğrafları nedeniyle dikkatleri üzerine çeken Şevval Şahin'in yüz hatları, saç rengi derken her haliyle Şeyma Subaşı'na benzemeye başladı. Sosyal medya kullanıcılarını da bu detayı atlamadı.
Şevval Şahin'i ise Instagram'da 126 bin kişi takip ediyor. Öte yandan Şahin, yazılım mühendisi sevgilisi Yiğit Marcus Aral'ın ABD-Miami'deki evinde karantinada kaldı.