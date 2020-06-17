Türkiye Güzeli Şevval Şahin o anları paylaştı cesur bikinisi olay oldu
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, iddialı bikinisiyle yavru bir leopar sevdiği anları paylaştı, Şahin'in fotoğrafları beğeni yağmuruna tutuldu.
Eski Survivor yarışmacısı yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşayan ve şimdilerde Miami'de tatil yapan Şevval Şahin, leopar sevdiği anları Instagram takipçileriyle paylaştı. Cesur bikinisi, leopardan daha fazla dikkat çekti.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Şevval Şahin, son olarak siyah cesur bikinili pozlarını paylaştı. Kucağına aldığı yavru leoparı seven Şahin, bu anları takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Kucağında bebek bir leopar ile objektif karşısına geçen Şevval Şahin, siyah bikinisi ile göz doldururken şu satırları yazdı:
"Bebek leoparımla tanışın. Onunla birbirimize alıştık, kaliteli zaman geçirdik ve bundan daha mutlu olamazdım."
21 yaşındaki Şevval Şahin'in kusursuz fiziği ise takipçilerini bir kez daha hayran bıraktı.