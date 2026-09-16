Türkiye-Fransa maç biletleri satışa çıktı! Milli maç biletleri ne kadar, kaç TL?

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa ile oynayacağı kritik karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. “Türkiye-Fransa maç biletleri ne kadar?”, “Fransa maçı bileti kaç TL?”, “Milli maç bileti nereden alınır?” ve “Türkiye-Fransa maçı ne zaman?” gibi sorular araştırılıyor. TFF’nin açıkladığı tarifeye göre bilet fiyatları 1.000 TL’den başlıyor ve tribün kategorisine göre 3.000 TL’ye kadar yükseliyor. Peki hangi tribünün bileti kaç TL, satış nasıl yapılıyor? İşte ayrıntılar.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇ BİLETLERİ NE KADAR?

Türkiye-Fransa karşılaşmasının bilet fiyatları tribünlere göre 1.000 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. En uygun biletler Kuzey ve Güney tribünlerinin alt ve üst bölümlerinde 1.000 TL olarak satışa sunuldu. En yüksek fiyat ise Batı Alt Orta bloklar için 3.000 TL olarak belirlendi.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI BİLET FİYATLARI KAÇ TL?

Batı Alt Orta Bloklar için bilet fiyatı 3.000 TL, Doğu Alt Orta Bloklar için 2.750 TL olarak açıklandı. Batı Alt Köşe ve Doğu Alt Köşe blokları 2.500 TL, Doğu Üst Orta Bloklar ise 2.250 TL olarak belirlendi. Batı Üst Köşe ve Doğu Üst Köşe bloklarının biletleri 2.000 TL'den satılıyor.

EN UCUZ TÜRKİYE-FRANSA MAÇ BİLETİ KAÇ TL?

Karşılaşmanın en ucuz bilet fiyatı 1.000 TL. Kuzey Alt, Güney Alt, Kuzey Üst ve Güney Üst tribünlerinin biletleri bu fiyattan satışa çıktı. Böylece karşılaşmayı kale arkası tribünlerinden takip etmek isteyen taraftarlar 1.000 TL’den başlayan fiyatlarla bilet alabiliyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

Bilet satışları yalnızca Passo sistemi ve Passo Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştiriliyor. Genel satış, 16 Eylül Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla başladı. Bir gün önce ise Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı üyeleri için öncelikli satış yapılmıştı.

BİR KİŞİ KAÇ TÜRKİYE-FRANSA BİLETİ ALABİLİR?

TFF’nin açıkladığı kurallara göre bir kişi en fazla 2 bilet satın alabiliyor. Hesap sahibinin satın aldığı biletlerden en az birini kendi adına tanımlaması gerekiyor. Satın alınan maç biletleri başka bir kişiye transfer edilemiyor. Ayrıca biletlerde iptal, iade ve değişiklik yapılmıyor.

TÜRKİYE-FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele Kocaeli Stadyumu’nda oynanacak. A Milli Takım, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup’taki ilk karşılaşmasına Fransa karşısında çıkacak.

TÜRKİYE UEFA ULUSLAR LİGİ’NDE KİMLERLE OYNAYACAK?

Türkiye, tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi A Ligi’nde mücadele edecek. Ay-yıldızlıların 1. Grup’taki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Türkiye, Fransa karşılaşmasının ardından 28 Eylül’de İtalya’yı Bursa’da ağırlayacak. Milli takım daha sonra Belçika ve İtalya deplasmanlarına çıkacak.