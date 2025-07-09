Türkiye Ekonomisine Sıkılan Kurşun: 2 Trilyon Dolar

PKK sembolik silah bırakma töreni yapacak. PKK’nın tamamı bir anda silah bırakmayacak. Kandil boşalmayacak. Sürece ve zamana ihtiyaç var.

Emin olun bu noktaya gelininceye kadar askerimiz, polisimiz, korucumuz, sivil vatandaşımız, öğretmenlerimiz, kundaktaki bebeklerimiz öldürüldü, şehit edildi, kanları akıtıldı.

Hatırlarsanız Sayın Devlet Bahçeli, geçen yıl 1 Ekim’de TBMM’nin açıldığı gün yerinden kalkarak, DEM Parti sıralarına gidip eş başkanlarla tokalaştı. Sayın Bahçeli’nin bu hamlesi tüm meclisi şok etmişti ama en çok da DEM’liler şok olmuştu.

MHP lideri inandığı bu yoldan geri adım atmadı. İnancını daha da ileriye taşıdı. 22 Ekim’de Öcalan’dan PKK’ya silah bırakma çağrısı yapmasını istedi. Bu adıma karşılık ‘Umut Hakkı’nı gündeme getirdi.

DEM’lilerin Öcalan’ı ziyaretleri sonucunda 27 Şubat’ta, kendisini feshetmesi için PKK’dan kongresini toplamasını istedi. PKK’da, 12 Mayıs’ta kendisini feshettiğini açıkladı.

Bu tören “temsili, göstermelik” olacak ve sadece Irak’taki PKK’yı kapsayacak. Terörsüz Türkiye Süreci tamamlanmadan Kandil boşalmayacak. PYD, silah bırakmanın içinde değil. Onlar Suriye içerisinde kendi yerelliklerindeki şartlara göre hareket edecek.

DEM’liler 7 Temmuz’da Erdoğan’ı ziyaret etti. Yapılan açıklamada karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı.

Bu zor ve titizlikle yürütülmesi gereken süreç perşembe günü Öcalan’ın ikinci mesajının ardından cuma günü gerçekleşecek. PKK’nın silah bırakmasına hep beraber tanıklık edeceğiz. Her aşamasının özenle yürütülmesi gereken bir süreçle karşı karşıyayız.

Silah bırakma töreni Irak’ın Kürdistan bölgesindeki Süleymaniye şehrinde yapılacak. Irak hükümetinden, Barzani ve Talabani güçlerinden, Birleşmiş Milletlere bağlı kuruluşların temsilcilerinden bir gözlemci heyet olacak.

PKK’lılar silahlarını gözlemcilere teslim edecek, gözlemciler silahların seri numaralarını ve teslim olan PKK’lıların kimliklerini kayıt altına alacak. Henüz yasal düzenlemeler yapılmadığı için tövbekâr teröristler Irak’ta kalacak. Türkiye’ye giriş çıkışları mümkün olmayacak.

DEM Parti, dağdaki teröristler için, Selahattin Demirtaş ve Kobani davası tutuklularına hatta tutuklu bulunan CHP’li belediye başkanlarına özellikle de Ekrem İmamoğlu’na dair kapsamlı çalışma yapmayı, Diplomatik görüşmeler ve eylemler organize etmeyi planlıyor.

DEM’liler süreci “Tarihsel bir aşamadır. Bir mücadele yönteminin sona erdirilmesi, yeni bir mücadele döneminin başlamasıdır. Demokratik, meşru ve yasal bir mücadele” diye açıklıyor.

İngiltere IRA sorununu,

İspanya ETA sorununu,

Endonezya AÇE sorununu,

Filipinler MORO sorununu,

Kolombiya FARC sorununu çözdü.

Dünyadaki örneklerden de anlaşılacağı üzere terör örgütlerini tasfiye süreçleri kolay olmadı. Fakat her ülke için sonuçları hayırlı oldu. O ülkeler büyük tavizler vererek başardılar. Biz ise taviz vermeden, koşulsuz bir şekilde PKK sorununu ve silahlarını tarihe gömüyoruz.

Türkiye için bu sorunu çözmek sadece siyasi, psiko-sosyal, ulusal ve milli güvenlik sorunu olmaktan çıkacak. Bunun yanı sırada sıfırdan yeni bir Türkiye inşa edecek ekonomik güç tasarrufu sağlanmış olacak. PKK terörü Türkiye’nin kalkınmasının önündeki engeldi. PKK’nın 41 yıllık Türkiye ekonomisine maliyeti 2 trilyon dolar. Yani ekonomiye sıkılan kurşun: 2 trilyon dolar.