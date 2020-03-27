Türkiye Bilim Kurulu üyeleri kimler? 26 kişilik koronavirüs uzmanlarına bakın
TÜRKİYE Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri her gün birayaya gelip kaderimizi belirliyor. Peki kim bu bilim kurulu üyeleri. İşte Türkiye'nin koronavirüs savaşçıları ve bilimsel kariyerleri...
Koronavirüs belası dünyayı tehdit etmeye başlayınca Sağlık bakanlığı, 26 kişilik Bilim Kurulu oluşturdu. Hepsi kendi alanında uzman olan 26 isim, Ocak ayından bu yana her gün toplanarak Türkiye’nin koronavirüsle mücadelesine yön veriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığındaki Bilim Kurulu üyeleri, bir yandan da televizyon, gazete ve radyolarda yayınlara katılıp halkı virüsle mücadelede bilinçlendirirken, sosyal medyadaki bilgi kirliliğini de önlüyor. İşte isim isim Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgını daha Türkiye’ye ulaşmadan ve DSÖ henüz pandemi ilan etmeden kolları sıvadı. Ocak ayında bir bilim kurulu oluşturulması talimatını verdi. Kurul için alanında uzman ve dünya genelinde tanınan 26 isim belirlendi. Kurul, her gün toplanıp virüsle mücadeleye yön veriyor. Bakan Koca da onlara başkanlık ediyor. Toplantılar sonrası sık sık çıkıp kamuoyunu bilgilendiriyor.
Yıllardır enfeksiyonlarla mücadele ediyor
Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz: İstanbul Tıp Fakültesi- Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı.
Bilim Kurulu'nun en bilinen siması
Prof. Dr. Ateş Kara (Hacettepe Tıp Fakültesi-Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları): O ekranlarda en sık gördüğümüz simalardan biri. Bilgisi, uzmanlığı ve her soruyu detaylarıyla, sabırla açıklamasıyla Türkiye’nin en güvendiği isimlerden biri oldu. DSÖ’de çeşitli dönemlerde danışmanlık yapan Kara, Ebola’nın Afrika’dan dünyaya yayılışını önlemek için kurulan 25 kişilik çalışma grubunda yer aldı. Türkiye için, ‘Ebola virüs hastalığı bilgilendirme ve vaka yönetim rehberi’ hazırladı.