Türkçe bilmiyor Arapça konuşuyormuş! Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz itiraf etti: Sokaktan anneme...
Çocukluk yıllarını anlatan 28 yaşındaki oyuncu Pınar Deniz, samimi bir itirafta bulundu.
Kendisi gibi oyuncu olan Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz (28), samimi açıklamalarda bulundu.
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L’Officiel dergisinin YouTube kanalına konuk olan Deniz, hakkında bilinmeyenleri anlattı.
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Ailesinin oyunculuk hakkındaki düşüncelerini de dile getiren Pınar Deniz, "Oyunculuğa sıcak bakmayacaklarını düşündüm." diye konuştu.
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Deniz "Şimdi babamın yüzündeki gururu görmek, ‘İyi ki bu işi seçmişim’ dememi sağlıyor." ifadelerini kullandı.
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