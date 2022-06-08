Türk zırhlısı Yörük 4x4 üç ülkede kullanılmaya başlanacak

Araçların farklı konfigürasyonlarının çeşitli ülkelerin orduları ve güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını ifade eden Karel, tatbikatta yalnızca Türk ordusu ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkililerinin değil 40'ın üzerinde ülkenin savunma bakanları, kuvvet komutanları ve üst düzey temsilcilerinin de yer aldığını dile getirdi.