Türk zırhlısı Yörük 4x4 üç ülkede kullanılmaya başlanacak
Taktik tekerlekli zırhlı araç Yörük 4x4, yılın ikinci yarısında üç ülkede ilk kez boy gösterecek.
Nurol Makina Genel Müdür Yardımcısı Anıl Karel, EFES-2022 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında oluşturulan sergi alanında en popüler araçları Ejder Yalçın ve Yörük 4x4'ü tanıttıklarını söyledi.
Araçların farklı konfigürasyonlarının çeşitli ülkelerin orduları ve güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını ifade eden Karel, tatbikatta yalnızca Türk ordusu ve Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkililerinin değil 40'ın üzerinde ülkenin savunma bakanları, kuvvet komutanları ve üst düzey temsilcilerinin de yer aldığını dile getirdi.
Karel, tatbikat vesilesiyle araçlara yönelik görüşmeler gerçekleştireceklerini belirtti.
"Bugün itibarıyla 20'nin üzerinde ülkeyle sözleşmemiz var. Önümüzdeki günlerde de bunlara yeni sözleşmeler ekleyeceğiz" diyen Karel, yaptıkları sözleşmeler kapsamında bir kısım teslimatın bu yıl başlayacağını bildirdi.