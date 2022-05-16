'Türk vatandaşıyım ama ezikliğini yaşıyorum' diyen Fedon açıkladı! Yeşilçam yıldızı akrabası bakın kim çıktı
Taverna müziğin 75 yaşındaki sevilen sanatçısı Fedon, yaptığı çarpıcı itiraflarla magazin gündemine damga vurdu.
Slip mayoların efendisi, plajların kır saçlı prensi, yazın müjdecisi Fedon son zamanlarda “Fedon suya düştü” diye yaptığı paylaşımla sosyal medyada viral olmuştu. Fedon, Hürriyet'ten Savaş Özbey'e konuştu.
◊ Babanız Rum, anneniz Ermeni. Ev hali, ağız tadı, duygusal haller konusunda... Anne köylü müsünüz, baba köylü mü?
- İki kültürün yoğrulmuşluğuyla dünya köylüyüm... Ama ben asıl Türkiye’de doğdum, büyüdüm. Rum, Ermeni, Musevi, Levanten, Katolik, Kürt, Laz, Arnavut... Türkiye’nin yemeklerine bak, anlarsın zaten. Karadeniz’de bir pide ye mesela; Rize’de başka pide yersin, Trabzon’da başka, Bafra’da başka. Böyle bir zenginliğin içine doğdum. Bu da hepimizi dünya köylü yapıyor. Taviz vermeyeceğim tek şey Türklüğüm.
◊ Hep deniz subayı olmak istemişsiniz ama prosedür izin vermemiş. Bu özlemin altında en çok azınlık mensubu olmanın ispat çabası mı yatıyor, dedenizin Çanakkale şehidi olmasının gururu mu?
- Heybeliada’da deniz harp okulu var. Dizilirlerdi oraya, bembeyaz, böyle martı gibi. Çok özenirdim. Türk vatandaşı olup hakkım olanı alamamanın ezikliğini yaşıyorum. Hep “öteki” olarak yaşadım. Git, Çanakkale Şehitliği’nde dedemin ismi yazıyor: Kleanti Kalyoncu. Ama kamuda çalışamıyorum ben. Niye? Belli değil. Öyle bir kanun da yok halbuki. Yazılı olmayan pembe kanunlar bunlar... Vergimi de veriyorum. Her şeyim nizami. Hiçbir açık bulamaz.
◊ Zoğrafyon Rum Lisesi’ni yarıda bıraktınız. Sizce hayta bir tip miydiniz, gerçekçi mi?
- Haytalık da var, gerçekçilik de. Cin gibiydim, son dakika çalışıp bütün derslerimden geçerdim. Ama kendimi biliyorum. Okumayacaktım. Gerçekçi haytayım ben. Subay da olamıyorum zaten, lise son terk...