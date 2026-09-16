Türk tiyatrosunun usta ismi Münir Canar hayatını kaybetti! Münir Canar kimdir, kaç yaşındaydı?

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Münir Canar’ın 81 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasını yasa boğdu. “Münir Canar kimdir?”, “Münir Canar kaç yaşında öldü?”, “Münir Canar neden öldü?” ve “Hangi dizi ve filmlerde oynadı?” gibi sorular araştırılıyor. Devlet Tiyatroları, 16 Eylül’de yaptığı açıklamayla emekli sanatçı ve yönetmen Münir Canar’ın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Peki Münir Canar’ın sanat hayatında hangi yapımlar ve ödüller öne çıktı? İşte ayrıntılar.

MÜNİR CANAR KİMDİR?

Münir Canar, 22 Nisan 1945’te Ankara’da doğan tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, yazar ve yönetmendi. Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Yüksek Bölümü’nden 1967 yılında mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatrosu’nda göreve başladı ve uzun yıllar Devlet Tiyatroları çatısı altında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı.

MÜNİR CANAR KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Münir Canar, 16 Eylül 2026 tarihinde 81 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatını Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyurdu. Kurum, Canar’ı Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun önemli isimlerinden ve Devlet Tiyatroları’nın emekli duayen sanatçılarından biri olarak andı.

MÜNİR CANAR NEDEN ÖLDÜ?

Münir Canar’ın ölüm nedeni 16 Eylül gecesi itibarıyla kamuoyuna açıklanmadı. Devlet Tiyatroları ve FilmSan Vakfı tarafından yayımlanan vefat mesajlarında sanatçının 81 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi ancak herhangi bir hastalık veya ölüm nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

MÜNİR CANAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Münir Canar’ın televizyon kariyerinin en çok hatırlanan yapımlarından biri Kaynanalar oldu. Canar dizide “Katip Kerim” karakterine hayat verdi. Sanatçı ayrıca Beybaba, Yalancı Karım, Fırtına, Servet Avcısı, Türkan, Al Yazmalım, Bizim Yenge ve Aşkların En Güzeli gibi televizyon yapımlarında rol aldı.

MÜNİR CANAR HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Canar, tiyatro ve televizyon çalışmalarının yanı sıra sinema filmlerinde de kamera karşısına geçti. Kaynanalar, Eyyvah Eyvah, Meddah ve Oflu Hoca’nın Şifresi 2 rol aldığı yapımlar arasında bulunuyor. Uzun yıllar sahnede görev yapan sanatçı, farklı kuşaklar tarafından televizyon ve sinema rolleriyle de tanındı.

MÜNİR CANAR HANGİ ÖDÜLLERİ KAZANDI?

Münir Canar, 1983-1984 tiyatro sezonunda Kanlı Nigar oyunundaki performansıyla İsmail Dümbüllü ve Sanatseverler Derneği’nin En İyi Erkek Oyuncu ödüllerini kazandı. Sanatçı ayrıca geleneksel Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla çeşitli ödüllere değer görüldü. 2014 yılında Sanat Kurumu tarafından Hizmet Ödülü aldı.

MÜNİR CANAR’IN TİYATRO KARİYERİ NASILDI?

Canar’ın sanat yaşamının merkezinde Devlet Tiyatroları yer aldı. Ayak Bağı, Müfettiş, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Kanlı Nigar, Sarıpınar 1914, Fehim Paşa Konağı, Paydos, Köşebaşı ve Sersem Kocanın Kurnaz Karısı gibi çok sayıda oyunda görev aldı. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenlik yaptı ve geleneksel Türk tiyatrosu üzerine çalışmalar yürüttü.

MÜNİR CANAR ORTAOYUNU ÇALIŞMALARIYLA NEDEN TANINIYORDU?

Münir Canar, geleneksel Türk tiyatrosu ve özellikle ortaoyunu üzerine uzun yıllar çalışan isimler arasında yer aldı. Devlet Tiyatroları başta olmak üzere farklı kurumlarda “Geleneksel Türk Tiyatrosu ve Ortaoyunu Tekniği” üzerine atölyeler düzenledi. Geçmiş Zaman Olur Ki, Öyle Bir Akıl Ki ve Bir Mahalle Ki adlı oyunları da Devlet Tiyatroları’nda sahnelendi.