Türk sporunun yeni kahramanı Merve Akpınar! Tabuları yıkmaya geliyor
ŞANLIURFA'da, cinsiyet ayrımcılığı yapılıp hentbol oynamasına karşı çıkılan Merve Akpınar'ın, ön yargıları yıkan açıklamaları Türkiye'de yankı buldu. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla Merve'nin telefonu susmamaya başladı.
Şanlıurfa’ya bağlı kırsal Güncü Kepesi Mahallesinde yaşayan Ali ve Emine Akpınar çiftinin Konuklu İmam Hatip Ortaokulu 9'uncu sınıf öğrencisi olan kızları Merve Akpınar, geçtiğimiz günlerde Hentbol Federasyonu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gitti.
Yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çeken küçük kız, "Sen kızsın, şort giyemezsin, erkeklerin yanında oynayamazsın, oran buran görünür" diyerek çevre beni dışladı. Sonra ben de 'Hayır, ben neden oynamayayım?' dedim. O zaman kendime bir söz verdim...
-Başta Türkiye ve 'köyümdeki kız çocuklarının kaderini değiştireceğim ve sesi olacağım' diye. Hem kendi meslek sahibi olup onu yapacağım, hem de spora devam edeceğim ki onların o ön yargılarını yıkayım. Ondan hep spora devam ettim, bırakmayı da hiç düşünmüyorum" demişti.
Şanlıurfa’da zorluklar altında hentbola devam ettiğini anlatan Merve Akpınar, şunları söyledi:
Kısa sürede bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Hentbol sporunu hiç bırakmayacağım. Bununla birlikte derslerimi de ihmal etmeyeceğim. Bu sporla Bayram Kaplan hocamızın sayesinde tanıştım.