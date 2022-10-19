Türk radyocu cinayetinde yeni detaylar! İngiltere'de öldürülmüştü: Beyaz minibüs...
İNGİLTERE'de, Türk radyocu Koray Alpergin'in ormanlık alanda cansız bedeni bulundu. Ülke polisi soruşturmasını sürdürürken Türk radyocunun öldürülmesinde sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Cinayetle ilgili gözaltı sayısı 4'e yükselirken "beyaz minibüs" detayına ulaşıldı. Koray Alpergin'e yapılan ise tam bir vahşet!
İngiltere'de geçtiğimiz hafta, radyoculuk yapan 43 yaşındaki DJ Koray Alpergin cinayete kurban gitti.
Yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan, Bizim FM isimli radyo istasyonunun sahibi Koray Alpergin'in cansız bedeni geçen hafta Oakwood Hill Sanayi Sitesi yakınlarındaki boş bir arazide bulundu.
Vahşet! Kafaya tek kurşun sonra da...
Sabah'ın haberine göre, kafasına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen Alpergin'in cesedinin daha sonra yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.
Beyaz minibüs detayı!
Olayla ilgili soruşturma başlatan İngiliz polisi, DJ Koray Alpergin'in 13 Ekim Perşembe günü saat 22:30 sıralarında Türkiye'den kendisini ziyarete gelen 33 yaşlarındaki kız arkadaşıyla birlikte Ebony Crescent, Enfield'deki evlerinin önünde beyaz bir minibüse bindirildiğini tespit etti.