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Türk fenomen dışkı iddiası mide bulandırdı! Pucca'nın iddiaları dehşete düşürdü: Eski manken küvette...

Türk fenomen dışkı iddiası mide bulandırdı! Pucca'nın iddiaları dehşete düşürdü: Eski manken küvette...

Sosyal medya fenomeni ve yazar Pucca, bir Türk fenomenin para karşılığında Dubaili iş insanıyla yaptıklarını paylaşınca magazin gündemi karıştı.

Türk fenomen dışkı iddiası mide bulandırdı! Pucca'nın iddiaları dehşete düşürdü: Eski manken küvette...

Son dönemde Dubaili zengin iş insanlarının, dünyanın dört bir yanından influencerlarla iletişime geçip yüksek miktarlarda para karşılığında üzerlerine dışkıladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

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Türk fenomen dışkı iddiası mide bulandırdı! Pucca'nın iddiaları dehşete düşürdü: Eski manken küvette...

PuCCa adıyla tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Selen Pınar Işık, bu konuyla ilgili yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 

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Türk fenomen dışkı iddiası mide bulandırdı! Pucca'nın iddiaları dehşete düşürdü: Eski manken küvette...

Açıklamalarıyla adeta şoka uğratan PuCCa, bir Türk fenomenin, para karşılığında Dubaili iş insanının ağzına dışkılamasına izin verdiğini iddia etti.

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Türk fenomen dışkı iddiası mide bulandırdı! Pucca'nın iddiaları dehşete düşürdü: Eski manken küvette...

Pucca, Instagram hesabından "Şu an büyük bir dedikodu var biliyorsunuz, Dubaili iş adamlarının yeni modası üzerine kaka yapması için dünyanın bütün influencerlarına para ödemek." dedi.

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