Türk erkekleri ne kadar ev işi yapıyor? OECD listeyi açıkladı: Dünyada zirve bakın kimin oldu

Tahmin edildiği gibi erkekler Türkiye'de olduğu gibi tüm dünyada da kadınlardan daha az ev işi yapıyorlar. Ancak eğitim ve refah seviyesi arttıkça erkeklerin iş yapma süreleri arttığı gibi kadınla erkek arasındaki oran da azalıyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) erkeklerin iş yapma dakikasını açıkladı.



İşte liste...



