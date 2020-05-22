Türk Edison! 5 yaşındaki Eren ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi

Okuldaki ilk Türk

Sözcü'de yer alan habere göre; Edison Regional Gifted adlı üstün zekalılar okuluna şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk olan Eren'in babası Erman Akdoğan, "ABD'de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş arasında Türkiye'deydi. Geçtiğimiz ağustos buraya geldi. Anadili İngilizce değil ve hiçbir hazırlığı da yoktu. Çok umutlu değildik. Aileler, bu sınav için çocuklarını 2 yaşında kurslara gönderiyormuş. Eren rekor kırarak, birinci olunca herkes çok şaşırdı" dedi.