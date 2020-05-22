Türk Edison! 5 yaşındaki Eren ABD'deki üstün zekalılar okuluna tam burslu girdi
AMERİKA'daki üstün zekalılar okulu Edison Regional Gifted Center'a ilk kez bir Türk tam burslu olarak kabul edildi. Devletin yaptığı ve sadece 28 öğrenci alınacak okulla ilgili sınavda 3 bin 500 öğrenci yarıştı. 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren Akdoğan birinci oldu.
ABD'deki üstün zekalılar okulu Edison Regional Gifted Center'a ilk kez bir Türk tam bursla kabul aldı. Devletin yaptığı ve sadece 28 öğrenci alınacak sınavda 3 bin 500 öğrenci yarıştı. 153 IQ'suyla 5 yaşındaki Eren Akdoğan birinci oldu. IBM'de bulut bilişim ve yapay zeka alanında çalışmalar yapan Erman Akdoğan ile Bilişim Uzmanı Esra Serin Akdoğan çifti, 5 yaşında Eren ve 3 yaşında Deniz adında 2 çocuğuyla ABD Chicago'da yaşıyor.
3 bin 500 üstün zekalı arasında birinci oldu
ABD'de devletin yılda bir kez üstün zekalı çocukları belirlemek için yaptığı 'Regional Gifted Centers Admissions Testing' sınavına Eren'i devam ettiği James G. Blaine kreşindeki öğretmenleri yönlendirdi. Eren, 3 bin 500 adayın yarıştığı sınavda ABD'nin üstün zekalılar eğitiminde en prestijli okuluna alınacak 28 kişi içinden birinci olmayı başardı.
Okuldaki ilk Türk
Sözcü'de yer alan habere göre; Edison Regional Gifted adlı üstün zekalılar okuluna şimdiye kadar kabul edilen ilk Türk olan Eren'in babası Erman Akdoğan, "ABD'de doğan Eren, 2 ile 4.5 yaş arasında Türkiye'deydi. Geçtiğimiz ağustos buraya geldi. Anadili İngilizce değil ve hiçbir hazırlığı da yoktu. Çok umutlu değildik. Aileler, bu sınav için çocuklarını 2 yaşında kurslara gönderiyormuş. Eren rekor kırarak, birinci olunca herkes çok şaşırdı" dedi.
'Robot mühendisi olmak istiyor'
Baba Erman Akdoğan sözlerini, "Eren'in, süper kahramanı Süperman değildi. Süper kahramanı, 'Kötü adamları kovalayan, büyük komutan' dediği Atatürk'tü. Meraklı, çok soru soran bir yapısı var. Kitaplar, futbol, basketbol, satranç, canlılar, doğa olayları ve robotlarla çok ilgili. 3 yaşında, 'Robot mühendisi olacağım' dediğinde de şaşırmıştık" diye tamamladı.