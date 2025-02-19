Türk dünyasının lideri yüce Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyon yapanlar, sosyal medyada paylaşım yapan ve bundan pay çıkarmaya çalışan çukurlar…

Sayın Devlet Bahçeli bu ülkenin umududur. Türk İslam davasının şahlanışındaki baş mimardır. Dürüst ve ahlaklı siyasetin temsilidir. Kendi siyasi ikbali; memleket davası, ülke menfaatinden çok sonradır. Alp Aslandan, Fatih Sultan Mehmet Han’dan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten miras kalan anlayışının bilge temsilcisidir.

Türk milliyetçiliğini Edirne’den Kars’a… Suriye’den, Karabağ’a, Azerbaycan’dan, Irak’a, Çeçenistan’dan Kıbrıs’a cesaretle, umutla, mazlumların yüreğinde sevdayla… Vatan toprağında can veren binlerce şehidin şehadetiyle… Milli manevi değerler yolunda, hak yolunda şuur, itikat, pusula, menzil ve yol göstericidir. Devlet aklını hiçbir zaman şaştırmayan, millet vicdanını sızlatmayan, geleceği kucaklayandır Sayın Bahçeli. Bu ülkenin veli ve sadık kullarının duası, Rabbimin Şafi sıfatı Sayın Devlet Bahçeli’nin daima üzerindedir. Ömrü uzun ve bereketli olsun Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Bahçeli’nin.

TÜSİAD Sen Neden Milli Değilsin?

Şimdilerde rejim muhafızlığını kimseye bırakmayan TÜSİAD toplumda karşılığı olan fakat bu karşılığı taşıma noktasında sorun yaşayan bir yapı.

TÜSİAD askeriyenin demokrasiyi ezerek üzerinden tankla geçtiği günlerde 1970’lerde kurulmuş olmasından mı? Küresel güçlerle bağlarının derin olmasından mı? Her daim zinde kuvvetlerin yanında yer almasından mı? Benim zihnimde TÜSİAD vesayetle birlikte yer alıyor.

Kenan Evren’in emrinde olup, Turgut Özal’a karşı durdular.

28 Şubat darbecileriyle can ciğer oldular, Erbakan Hoca’yı alt ettiler.

Ecevit’i devirmek için “Gerçekçi çıkış yolu” ve “Ulus bekliyor” diye gazetelere ilan verdiler. 12 Eylül darbesi bekleyişin ne olduğunu gösterdi. CHP her zaman olduğu gibi şimdide TÜSİAD’ın yanında oysaki Ecevit iktidarını yıkandı TÜSİAD.

Ecevit solcuydu.

Özal liberal sağcı.

Erbakan Hoca milli görüşçü.

Sayın Erdoğan ise muhafazakâr demokrat.

TÜSİAD soldan sağa, liberalden muhafazakâra, milli görüşten demokrata kadar farklı farklı siyasi görüşlere sahip seçilmiş liderlere neden karşı çıkıyor?

TÜSİAD’ın seçilmiş liderlerle sorunu nedir? TÜSİAD’ın milli iradeyle derdi nedir?

TÜSİAD sen neden milli değilsin?

TÜSİAD sen TOGG’un üretimiyle gururlandın mı?

TÜSİAD sen TCG Anadolu Gemisi’ni yüzdürürken,

İHA, SİHA dünyada birincisi olurken,

İnsansız savaş uçağı Kızılelma üretilirken, uçurulurken,

İlk yerli ve milli savaş uçağımız KAAN üretilirken,

TÜSİAD senin gözlerinden yaş aktı mı,

Saçlarının dibi karıncalandı mı,

Kalbin güm güm diye çarptı mı?

TÜSİAD; 2020’den bu yana ülkemizde var olan ekonomik krizi çözmek için ne yaptınız?

Hükümetle siyasi ve fikirsel ayrılığınız olabilir bunu anlayabiliriz fakat Türkiye için elinizi neden hiç taşın altına koymadınız?

Papyonlarınızı takıp, şarap kadehlerini tokuşturduğunuz o ortamlarda ülke adına müspet girişimlerde bulunmak yerine ABD’nin sözcülüğünü yaptınız.

Fakat tüm bunlara karşın TÜSİAD’a karşı bir soruşturma başlatılmasını doğru bulmuyorum bu eylem amaca katkı sağlamak olur.

TÜSİAD sen bu ülkenin bir kuruluşusun, sen millisin, sen yerlisin silkelen kendine gel ve doğru yolda ilerle.

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Söz Ağızdan Çıktı Bir Kere

AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, bir sağlık kuruluşunun temel atma töreninde;

“Biz devlet olarak sağlık yatırımları yapıyoruz. Hizmetin en iyi şekilde yürütülmesi için de sağlık çalışanlarımızdan çaba bekliyoruz.”

Milletvekili Gökhan Sarıçam, konuşmasının sonuna doğru “Bundan sonra bir memnuniyetsizlik olursa...

Vatandaşa

‘Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın, ben devlet olarak elimden geleni yaptım. Hizmeti vermeyen onlar’ diye kışkırtırım.”

İfadeleri sıklıkla sağlık çalışanlarının canlarına kastedildiği ülkemizde var olan durumu daha da tehlikeli hale getirir.

Sayın vekil Sarıçam durumu düzeltmek için çaba göstersede söz ağızdan çıktı bir kere…

“Gülerek söyledim o sözü”

“Espri maksatlıydı”

“Çarpıtma var”

“Sağlık çalışanları başımızın tacı”

Ve en sonunda da “her ne kadar konuşma videom çarpıtılmış olsa da alınganlık gösteren ve üzdüğüm tüm sağlık çalışanlarından özür dilerim” dedi.

Söz bu ülkenin çok kıymetli sağlık çalışanlarının artık.

Sayın Erdoğan Bir Bakışıyla Ne Çok Şey Anlatıyor

Yukarıdaki fotoğraf karesinde Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan şemsiyesinin altına almış olduğu, şemsiyesini paylaştığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i koruması altına aldığını, desteklediğini, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluğa vurgu yapan anlamlı bir jest olarak okumak mümkündür.

Şemsiye Ukrayna’ya verilen desteğin sembolik ifadesi olarak görülebilir. Sayın Erdoğan’ın yüzündeki babacan ifadenin yanında Zelenskiy’in endişeli ve tedirgin bakışlarıda dikkat çekicidir.