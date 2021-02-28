Türk demokrasinin kara lekesi: 28 Şubat post modern darbesi

28 Şubat... Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen döneme adını veren MGK toplantısının yapıldığı o uğursuz tarihin yıldönümündeyiz. Askeri vesayetin üniversiteler ve STK'larla el ele vererek muhafazakar insanlara uzlemdip, seçimle gelen iktidarı post modern bir darbe ile devirdiği tarihimizin kara bir lekesinin adı 28 Şubat. 28 Şubat arkasında binlerce mağdur bırakmış ve sorumlulalırana hesabı henüz tam sorulamamış bir darbe...