Türk demokrasinin kara lekesi: 28 Şubat post modern darbesi
Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat'ın yıldönümünde o zulüm dönemi tekrar hafızalarda canlandı. 28 Şubat, vesayetçilerin postallı zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur bıraktı. 28 Şubat'ta ne olmuştu? İşte ayrıntılar...
28 Şubat... Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen döneme adını veren MGK toplantısının yapıldığı o uğursuz tarihin yıldönümündeyiz. Askeri vesayetin üniversiteler ve STK'larla el ele vererek muhafazakar insanlara uzlemdip, seçimle gelen iktidarı post modern bir darbe ile devirdiği tarihimizin kara bir lekesinin adı 28 Şubat. 28 Şubat arkasında binlerce mağdur bırakmış ve sorumlulalırana hesabı henüz tam sorulamamış bir darbe...
Türkiye demokrasi tarihinin kara lekesi 28 Şubat, ardında vesayetçilerin postallı zulmüne uğrayan milyonlarca mağdur bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1990-2011 arasında "irtica" suçlamasıyla YAŞ kararları sonucu 1635 personel atıldı. İstifa eden öğretmen sayısı 1997-2001'de yaklaşık 11 bin oldu. Aynı dönemde 3 bin 527 öğretmenin görevine son verildi.
Türkiye'de 28 Haziran 1996'da Refah Partisi (RP) ile Doğru Yol Partisi'nin (DYP) Necmettin Erbakan başbakanlığında kurduğu koalisyon hükûmeti askeri vesayet ve laikçi çevrelerde hazımsızlığa neden oldu. Ve Kontrollü olarak gerginlik tırmandırılmaya başlandı.
Başbakan Erbakan'ın 6 Ekim'de Libya'ya yaptığı ziyaret sırasında Muammer Kaddafi'nin Türkiye'ye yönelik olarak sert sözlerine sessiz kalması eleştirildi. 3 Kasım'daki Susurluk kazasının ortaya çıkardıkları da "Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık" eylemlerini tetikledi.