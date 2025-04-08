Türk Cumhuriyetleri, İsimlerini Değiştirmeliler!

Çarlık Rusya’sının yıkılmasıyla kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, işgal ettiği topraklarda hızla asimilasyon ve Ruslaştırma politikasına girişir. Orta Asya dediğimiz Türkistan ve Kafkasya coğrafyasındaki milletlere soykırıma varan katliamlar uygular.

İşgal ve katliam uygulamalarını yeterli görmeyip, hâkimiyeti altındaki bölgelerde demografik yapıları bozma çalışmaları yapar. Egemenliği altındaki kavimlerin dil, din ve millet bilincini yok edecek adımlar atar. “Karıştır, Ruslaştır” siyasetinin gereği olarak birçok özerk bölgeye Rus ve farklı etnikler yerleştirir. Müslüman ilim adamlarını, Türkçü olarak gördüğü yazar ve şairleri idam eder.

Uygulanan bu politikalardan en çok Asya’daki Türk toplulukları etkilenir. Stalin döneminde asimilasyon ve Ruslaştırma çalışmaları, zirveye ulaşır. Kafkasya’daki Müslümanlar ve Türkler ya soykırıma uğratılır ya da Türkistan’a sürülür.

Kafkasya ve Türkistan coğrafyasındaki Türkler; Azeri, Kırgız, Özbek, Türkmen ve Kazak olarak ayrıştırılır. Dilleri, bize de sirayet ettiği üzere Azerice, Kırgızca, Türkmence ve Kazakça şeklinde ayrı ulus dilleriymiş gibi tasniflendirilir.

Bunların doğrusu Azerbaycan Türkçesi, Kırgız Türkçesi, Özbek Türkçesi, Türkmen Türkçesi ve Kazak Türkçesi’dir. Osmanlı Türkçesi diye dilimize pelesenk ettiğimiz yanlışın da gerçeği Eski Türkiye Türkçesi/Osmanlı Türkçesi’dir.

Türkiye ve Türkçeye de kasıtlı olarak yerleştirilen tanımlamalardan biri de Azeri kavramıdır. Türklerin Oğuz boyundan olan Azerbaycan Türklerine, bilinçli ve kasıtlı olarak Fars soylu küçük bir topluluk olan Azeri adı verilir. Doğrusu, Azerbaycan Türkleri tabiridir.

SSCB’nin 26 Aralık 1991’de dağılmasıyla birlikte özerk cumhuriyet durumundaki Türk devletleri bağımsızlıklarını ilan eder. Böylece Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti ve Türkmenistan ismiyle beş Türk devleti ortaya çıkar.

Türk devletlerinin özgürlüğüne kavuşması; Türk dünyasına siyasi, ekonomik ve kültürel fırsat imkânları sunar. İlk adım olarak 1993 yılında, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı olan TÜRKSOY kurulur. 2009 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla birlikte işbirliği bir üst seviyeye çıkarılır.

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye ve Türkmenistan; TÜRKSOY’a üye ülkelerdir. Altay Cumhuriyeti, Başkurdistan, Gagavuz Yeri, Hakas Cumhuriyeti, KKTC, Saha (Yakut) Cumhuriyeti, Tataristan Cumhuriyeti ve Tıva Cumhuriyeti gözlemci üyelerdir.

Türk Devletleri Teşkilatına ise Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Kazakistan ve Türkiye üyedir. Macaristan, Türkmenistan ve KKTC ise gözlemci üye ülkelerdir.

Bugün, Türk Dünyası içindeki işbirliğini geliştirmeye yönelik TDT, TÜRKSOY ile birlikte Türk Akademisi, Türk Devletleri Parlamenterler Asamblesi, Türk Kültür Miras Vakfı, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği ve Türk yatırım Fonu gibi kuruluşlar bulunmaktadır.

Bu kuruluşların en başat ve güçlü olanları TDT ve TÜRKSOY’dur. Türk Devletleri arasında siyasi, ekonomik, kültürel ve askeri işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmalar henüz istenen düzeyde değildir. Dünyanın içinde bulunduğu durum Türk devletlerinin daha hızlı aksiyon almasını ve tam bir birlik halini zorunlu kılıyor.

Zaman zaman birlik ruhunu zedeleyen politikalarla da karşılaşabiliyoruz. Son olarak AB’den gelen yatırım ve baskılar sonucu Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan; Güney Kıbrıs Rum Bölgesi’ne büyükelçiler atadılar.

Türkistan coğrafyasındaki Türk Devletleri, şunu unutmamalıdır: Ukrayna’yı satan Avrupa, zamanı geldiğinde Türk Cumhuriyetlerini de satacaktır. Bu kardeş devletlerimiz, Rus yayılmacılığıyla karşılaştıklarında yardım alabilecekleri tek devlet Türkiye Cumhuriyeti’dir.

TDT ve TÜRSOY, vakit geçirmeden KKTC’nin gözlemci üye statüsünü asıl üye olarak rezerve etmelidir.

Türk Devletleri; güç ve birlik mesajı vermek istiyorlarsa isimlerini değiştirmelidirler:

Azerbaycan Cumhuriyeti, Azerbaycan Türk Cumhuriyeti; Kazakistan Cumhuriyeti, Kazakistan Türk Cumhuriyeti; Kırgız Cumhuriyeti, Kırgızistan Türk Cumhuriyeti; Özbekistan Cumhuriyeti, Özbekistan Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan, Türkmenistan Türk Cumhuriyeti şeklinde revize edilmelidir.

Son olarak da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesinin zamanı gelmiştir.