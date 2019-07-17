Türk bilim insanlarının deprem tahmini korkuttu! En az 7.2 büyüklüğünde 3 tane geliyor

Araştırmalara göre 1766'da iki ve 1509'da bir olmak üzere 7.2, 7.4 ve 7.5 büyüklüklerinde depremlerin yaşandığı bu üç bölgede gelecekte potansiyel olarak yaşanabilecek deprem büyüklüğüne dair senaryolar geliştirildi.