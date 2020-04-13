Turizmin başkentinde in cin top oynuyor! 'Evde Kal' çağrısı karşılık buldu

Antalya merkezi ile Alanya ilçesi arasında yer alan kilometrelerce uzunlukta eşsiz güzellikteki plajlar, terk edilmiş görüntüsü veriyor. Serik ilçesindeki Lara ve Kundu Turizm Bölgeleri, Manavgat ve Alanya ilçesindeki ünlü plajlarda bir kişinin bile olmaması dikkat çekiyor.