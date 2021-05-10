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Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler

Demirören Haber Ajansı
Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler

ANTALYA'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.

Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler

Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü. 

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Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler

Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü. 

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Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler

Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.

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Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler

Kısıtlamadan muaf turistler ise Konyaaltı sahilinde zaman geçirdi. 

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