Turistler sıcak havanın tadını çıkardı! Antalya'da sahillere akın ettiler
ANTALYA'da, Konyaaltı sahili, 17 günlük tam kapanma sürecinde kısıtlamadan muaf turistlere ev sahipliği yaptı.
Ülke genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmanın 11'inci gününde Antalya'da kurallara uyulduğu görüldü.
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Hava sıcaklığının 28 derece olduğu turizm kentinde deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece ölçüldü.
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Kent içindeki ana cadde ve bulvarlarda polisler denetimlerini sürdürdü.
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Kısıtlamadan muaf turistler ise Konyaaltı sahilinde zaman geçirdi.
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