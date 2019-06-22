Turgut Özal’ın ambulansı karavana dönüştürüldü
Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın görevi sırasında, gittiği yerlerde kendisini takip eden ambulansı uzun yıllar sonra ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı ambulansı artık Tuğrul Akalın isimli vatandaş tarafından karavan olarak kullanılıyor.
Türkiye Cumhuriyeti'nin iz bırakan liderlerinden olan merhum Turgut Özal’ın görevi sırasında, kendisini gittiği yerlerde takip eden o dönemler Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans yıllar sonra ortaya çıktı.
Amerikan malı 1991 model olan ambulans şimdilerde 2 çocuk babası inşaat mühendisi gezginci Tuğrul Akalın tarafından karavana çevrilmiş durumda.
4 bin 700 motor hacmi ve 200 litreye yakın benzin deposu olan ambulans, o dönemin şartlarına göre oldukça kuvvetli ve büyük olduğu için çok fazla kullanılmadı. Ancak araç içerisinde ambulansa ait izler hala ilk günkü gibi çalışır vaziyette duruyor.
Cumhurbaşkanı Özal, vefat ettikten sonra bir mühlet Cumhurbaşkanlığı’nda muhafaza edilen araç, ihale usulu satışa çıkarıldı. Satıştan sonra ikinci sahibi olan Akalın, araç ile ilgili, “Bu aracımız Sağlık Bakanlığı’na ait rahmetli Özal’ın ambulanslarından biriymiş.